إيمان المراكبي تُحذر الأمهات: هذه العادة السلبية تسبب إصابة طفلك بالتوحد الخطير

قالت الدكتورة إيمان المراكبي، استشاري طب المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الكثير من الأمهات للأسف استبدلوا "السكاتة" بالموبايل، ويعطين الأطفال الموبايل للطفل للتخلص من زنه، محذرة من أن قضاء ساعتين فقط على الموبايل للطفل في أول سنة من عمره تزيد من نسبة الإصابة بالتوحد.

دراسة يابانية

وأضافت الدكتورة إيمان المراكبي، خلال لقائها ببرنامج "البيت"، المذاع عبر قناة الناس، مساء اليوم الإثنين، أن هناك أبحاث تم إجراؤها على أطفال من اليابان، ووجدوا أن الأطفال الذين تعرضوا للشاشات الإلكترونية ـ موبايل أو لابتوب ـ فوجوا أن نسبة الإصابة وخطر التوحد أعلى لدى الأطفال الذين قضوا ساعتنين فأكثر.

حتى سنة ونصف

وأوضجت استشاري المخ والأعصاب والطب النفسي، أن تعرض الطفل للموبايل في أول سنة من عمره يصيبه بالتوحد أكثر من نظرائه الآخرين، لافتة إلى أن الأعراض تظهر على الأطفال في عمر 3 سنوات، مشددة على ضرورة منع الموبايل عن الأطفال في عمره الأول حتى سنة ونصف لأن هذه الفترة هي قمة الخطر، وهذا وفقا لكلام منظمة الأطفال الأمريكية.