مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره ليستر سيتي في ختام منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، وتُقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "كينج باور".

يحتل فريق ليفربول حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة.

وفي تقرير نشره الموقع الرسمي لنادي ليفربول، تم ذكر أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بمواجهات الفريقين. وأظهر التقرير أن فريق ليفربول فاز في 14 مباراة من أصل 21 مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، بينما حقق ليستر سيتي أربعة انتصارات وتعادل ثلاث مباريات.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر

ويُشار إلى أن فريق ليفربول يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة للحفاظ على آماله في المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي، فيما يحاول فريق ليستر سيتي تحقيق الفوز لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

يحتاج النجم المصري محمد صلاح لتسجيل هدف واحد فقط في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم ليصل إلى 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في الموسم الخامس من أصل ستة مواسم خاضها مع ليفربول.

وإذا سجل ليفربول هدفًا وحيدًا في هذه المباراة، فسيصل إلى الهدف رقم 400 تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، باعتباره الفريق الضيف في جميع المسابقات.

ويشير التقرير إلى أنه منذ سبتمبر 2013، لم يفز ليفربول في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي بنتيجة 1-0.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي يلا شوت بث مباشر

ويعتبر أليسون بيكر هو اللاعب الوحيد الذي لعب كل دقيقة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي حتى الآن هذا الموسم.

ويضيف التقرير أنه لم تنتهِ ثلاث مباريات إلا بالتعادل دون أهداف في 105 مباريات في الدوري الإنجليزي بين ليفربول وليستر سيتي.

ويذكر التقرير أيضًا أن لاعب ليفربول الوحيد الذي سجل ثلاثية على الإطلاق أمام ليستر سيتي هو روبي فاولر، الذي فعل ذلك في الفوز 4-1 على ملعب "فيلبرت ستريت" في أكتوبر 2001.

يخوض فريق ليفربول مباراة اليوم الإثنين أمام ليستر سيتي، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

ويحل ليفربول ضيفًا على ليستر سيتي بملعب "كينج باور" ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين للبريميرليج.

ليفربول يتواجد بالمركز الخامس برصيد 62 نقطة، ويحتاج إلى الفوز للإبقاء على حظوظه في التواجد بالمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، مع تواجده خلف مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع بـ 66 نقطة.

وليستر سيتي يرغب كذلك في حصد النقاط الثلاث للهروب من فخ الهبوط، مع احتلاله للمركز قبل الأخير برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي

تذاع المباراة، عبر قناة beIN sports 1HD Premium.