بث مباشر مباراة ليفربول يلا شوت: مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة ليفربول يلا شوت: مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت ، يبحث عشاق وجماهير نادي ليفربول الإنجليزي عن موعد مباراة الفريق اليوم الاثنين ضد ليستر سيتي، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المباراة المهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "كينج باور".

ويمكن للمشاهدين في الشرق الأوسط مشاهدة المباراة على قنوات بي إن سبورتس، بينما يمكن للمشاهدين في الولايات المتحدة مشاهدة المباراة على قناة ن بي سي سبورتس.

وتوفر العديد من القنوات الرياضية العالمية بث المباراة المباشر، بالإضافة إلى البث الحي عبر الإنترنت عبر منصات البث المختلفة مثل بي إن سبورتس ون بي سي سبورتس وغيرها.

تأتي مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023 ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإنجليزي البريميرليج.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين في الدور الأول من الدوري الإنجليزي قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1 على ملعب الأنفيلد.

ويعد هذا اللقاء عقبة صعبة أمام طموحات ليفربول في مواصلة الانتصارات، وذلك في ظل سعي الفريق للوصول إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويسعى ليفربول إلى الفوز في هذه المباراة من أجل رفع رصيده للنقطة 65، والضغط بقوة على الثنائي نيوكاسل ومانشستر سيتي صاحبي المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، وتعد مباراة اليوم من الأهمية بالنسبة لأصحاب الأرض فريق ليستر سيتي الذين يسعون للهروب من شبح الهبوط.

ومن المتوقع أن يقدم الفريقان عرضًا قويًا في هذه المباراة المهمة، حيث يسعى كلاهما لتحقيق الفوز والحفاظ على آماله في المنافسة على المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية المقبلة.

يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثامن عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة، ويشهد الدوري الإنجليزي البريميرليج صراعًا مشتعلًا على الهبوط بينه وبين ثلاثة أندية أخرى وهي: إيفرتون وليدز يونايتد ونوتنجهام.

ويبحث ليستر سيتي عن تحقيق الفوز في هذه المباراة لتحسين موقفه في جدول الترتيب والهروب من شبح الهبوط، وذلك قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، فيما يحتاج الفريق لتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة للحفاظ على آماله في البقاء في دوري البريميرليج.

ويشهد الدوري الإنجليزي البريميرليج دائمًا منافسة قوية بين الفرق في المنطقة السفلى من جدول الترتيب، حيث تبقى النتائج غير محسومة حتى الجولات الأخيرة ويتأثر مستقبل الأندية بشكل كبير بنتائج تلك المباريات.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة وعند الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية، وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم الاثنين في الدوري الإنجليزي على أرض ملعب استاد «بارو كينج ستاديوم» في مدينة ليستر.

ترتيب ليفربول ضد ليستر سيتي في جدول الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول قبل مباراة اليوم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، أما فريق فولهام فيحتل المركز الـ 19 وله 30 نقطة.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

سيتم بث مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

ويتم نقل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي عبر قناة

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

10 قنوات عالمية تنقل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

Sky Sport Uno Italia

Sky Sports Main Event UK

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

SuperSport HD 2 alb

Arena Sport 3 HD Croatia

beIN Sports HD 3 TR

Sky Sport Football Italia

beIN Sports Connect

معلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يقوم المعلق الرياضي الشهير عضام الشوالي بالتعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

ينتظر أن يخوض ليفربول مباراة ليستر سيتي بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد وإبراهيما كانوتيه وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون.

في خط الوسط: هندرسون وجونز وفابينيو.

في خط الهجوم: محمد صلاح وديوجو جوتا وكودي جاكبو.

تفاصيل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول اختبارًا مهمًا ومصيريًا مساء اليوم الاثنين، حيث يلتقي بنظيره ليستر سيتي في رحلة بحث "الريدز" عن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

يتوجب على الفريقين تحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، إذ يسعى ليفربول إلى إنهاء المسابقة ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، فيما يسعى ليستر سيتي للبقاء بين الفرق الكبار في البريميرليج وعدم الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

يعتمد فريق ليفربول على النجم المصري محمد صلاح في هذه المباراة، حيث يأمل في استمرار تألقه وتسجيل المزيد من الأهداف التي ساهمت في سلسلة انتصارات المنتخب الأحمر في المباريات الأخيرة.

ويحتاج ليفربول إلى تحقيق انتصارات في المباريات المتبقية وانتظار تعثر أحد من منافسيه في السباق نحو دوري أبطال أوروبا، لتحقيق المعجزة والتأهل إلى البطولة المرموقة.

ويشهد دوري البريميرليج دائمًا منافسة قوية بين الفرق في المنطقة العليا والدنيا من جدول الترتيب، حيث تبقى النتائج غير محسومة حتى الجولات الأخيرة ويتأثر مستقبل الأندية بشكل كبير بنتائج تلك المباريات.