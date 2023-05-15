تباين الأسهم الأوروبية بالختام مع رفع التوقعات للتضخم بمنطقة اليورو

اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة الإثنين الخامس عشر من مايو أيار على تباين، وسط متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، ومباحثات سقف الدين في أميركا.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر STOXX600 بنحو 0.23% إلى 466 نقطة.

وصعد FTSE البريطاني بنسبة 0.3% مسجلًا 7777 نقطة، بينما استقر DAX الألماني عند 15917 نقطة، كما استقر CAC الفرنسي مسجلًا 7418 نقطة.

وارتفعت أسهم التعدين بنحو 1.2%، فيما تراجعت أسهم قطاعات الإعلام والتجزئة والكيماويات بنحو 0.2%.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلن عقد جولة إعادة لانتخابات الرئاسة يوم 28 مايو أيار الجاري بعدما حصل رجب طيب أردوغان على 49.5% من الأصوات وكليتشدار أوغلو على 44.88%.

وفيما يتعلق بمفاوضات سقف الدين، صرح الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد بأنه يعتقد بإمكانية التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين.

لكن في الوقت نفسه، صرح كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب بأن المفاوضين حول مسألة سقف الدين ما زالوا متباعدين جدًا.

أما في أوروبا، فرفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو إلى 5.8% عن العام الجاري، وعند 2.8% في 2024.