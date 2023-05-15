ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار المخاطر الاقتصادية.. وتوقعات جديدة للمعدن الأصفر



ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تعثر محادثات رفع سقف الدين الأميركي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، الأمر الذي دفع بعض المتعاملين نحو المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2013.79 دولار للأونصة بعد تراجعه على مدى 3 جلسات.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2018.20 دولار للأونصة.



وكشفت بيانات يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوى في 6 أشهر في مايو أيار بفعل مخاوف من ركود ينتج عن الخلاف السياسي المرتبط برفع سقف دين الحكومة الاتحادية.



وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يتوقع الاجتماع مع قادة بالكونغرس غدًا الثلاثاء لإجراء محادثات حول خطة رفع سقف الدين وتجنب تخلف عن السداد له تداعيات كارثية.



وتميل أسعار الذهب للارتفاع خلال أوقات الضبابية الاقتصادية والمالية، لكن رفع أسعار الفائدة يقوض شهية الإقبال على المعدن الذي لا يدر فائدة.



غير أن الذهب فقد بعض بريقه بفعل صعود مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع مقابل عملات رئيسية، وهو ما يزيد تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للعملات الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.01 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1052.44 دولار للأونصة.

وارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1518.06 دولار للأونصة.

توقعات جديدة لأسعار الذهب

وتوقع محلل للسوق أن تسجل أسعار الذهب مستويات قياسية في حال أن تخلفت أميركا عن سداد ديونها.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في Oanda في تصريحات لـInsider إنه لن يفاجئ إذا قفزت أسعار الذهب بنحو 100 دولار للأونصة.

وأضاف: من الصعب جدًا التكهن بذلك..لكن من الواضح أن هذه لحظة تاريخية من شأنها أن تفكك أجزاء كبيرة من وول ستريت.

وحققت أسعار الذهب مكاسب بنحو 11% منذ بداية العام الجاري، وبنسبة 25% من مستويات نوفمبر تشرين الثاني المنخفضة.

وارتفعت توقعات بأن تتخلف أميركا عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها، بعد تحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من أنها قد تستنفد التدابير الاستثنائية لسقف الدين بحلول الشهر المقبل.