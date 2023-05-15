مشاهدة مباراة الأهلي وكينشاسا بث مباشر يلا شوت اليوم في ربع نهائي البطولة الأفريقية

مشاهدة مباراة الأهلي وكينشاسا، تنطلق اليوم الإثنين مواجهات الدور ربع النهائي من منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، المقامة حاليا في القاهرة وتستمر حتى يوم 18 مايو الجاري.

موعد مباراة الأهلي وكينشاسا

وتقام ضمن مواجهات اليوم في الدور ربع النهائي، مباراة قوية بين الأهلي وشبيبة كينشاسا الكونغولي، وتنطلق في التاسعة مساء.

ومن المقرر أن تقام اليوم المواجهات التالية:

الزمالك × كركوس الإثيوبي - 1 ظهرا

سبورتنج × ريد ستار - 3 عصرا

وداد سمارة × رجاء أغادير - 7 مساء

الأهلي × شبيبة كينشاسا - 9 مساء

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي على صالة النادي الأهلي فرع الجزيرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على سبورتنج السكندري بنتيجة (32-28)، في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي، فيما حقق الزمالك انتصارا كبيرا على وداد سمارة المغربي.

قرعة البطولة الأفريقية

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية رفقة فرق كيركوس الإثيوبي وفاب الكاميروني ورجاء أغادير المغربي وسبورتنج المصري.

فيما ضمت المجموعة الأولى كلا من، الزمالك وريد ستار الإيفواري وفانز الكاميروني وجي أس كي الكونغولي ووداد سمارة المغربي.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة على صالة النادي الأهلي فرع الجزيرة، وتقام بحضور الجماهير.

تاريخ الأهلي والزمالك

ومع انطلاق البطولة، نستعرض في السطور التالية تاريخ فريقي الأهلي والزمالك من حيث عدد المشاركات والألقاب.

الزمالك

يمتلك الزمالك 6 ألقاب من البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس حصل عليها أعوام 1985 و2010 و2011 و2016 و2019 و2022.

كما حصل الزمالك على المركز الثاني مرتين عامي 1987 و2012.

الأهلي

أما الأهلي فحصل على لقب البطولة في 4 مناسبات أعوام 2013 و2017 و2018 و2021.

وحصل الأهلي على المركز الثاني في 6 بطولات أعوام 1985 و2001 و2014 و2015 و2019 و2022.

مواجهات الأهلي والزمالك

وشهد الموسم الحالي مواجهات عديدة بين فريقي الأهلي والزمالك في كافة مسابقات كرة اليد نستعرضها خلال السطور التالية:

سوبر المحرفين

شهدت بطولة سوبر المحترفين المواجهة الأولى بين الأهلي والزمالك وحسمها رفاق أحمد الأحمر حينها بنتيجة (20-19).

دوري المحترفين

كما التقي الأهلي مع الزمالك في 4 مناسبات خلال بطولة دوري المحترفين للموسم الحالي جاءت نتائجها كالتالي:

فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة (١٩-٢٠)

فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة (٢٢-٢٧)

فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة (٢٣-٣١)

فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة (٢١-٢٤)

كأس مصر

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك في قبل نهائي كأس مصر بنتيجة (27-25).

السوبر الأفريقي

والتقى الأهلي والزمالك مجددا في مباراة كأس السوبر الأفريقي، ونجح الأحمر في حسمها لصالحه بنتيجة (27-24).

وطبقا لاحصائية أعلنها مسئولي لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، فان مواجهات القطبين شهدت إحراز 170 هدف لصالح الأبيض، مقابل 170 هدف لصالح الأحمر.