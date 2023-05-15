بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.. يلا شوت

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.. يلا شوت ، يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم الإثنين، على ملعب "كينج باور"، وذلك ضمن الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، ويحتاج إلى الفوز في هذه المباراة للإبقاء على حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا، مع تواجده خلف مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع برصيد 66 نقطة.

يسعى فريق ليستر سيتي أيضًا لتحقيق الفوز في هذه المباراة للهروب من فخ الهبوط، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة وتبقى ثلاث جولات فقط قبل نهاية الموسم.

يعتبر هذا اللقاء فرصة كبيرة لفريق ليفربول لتحسين موقفه في جدول الترتيب وتقليص الفارق مع المتصدرين، فيما يبحث فريق ليستر سيتي عن النقاط الثلاث للحفاظ على آماله في البقاء في الدوري الممتاز.

ويعد ليفربول من الفرق القوية في الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك تشكيلة قوية ومتميزة تضم عددًا كبيرًا من النجوم، بينما يعاني فريق ليستر سيتي من بعض المشاكل الداخلية التي تؤثر على أدائه في المباريات الأخيرة.

ويتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومتوترًا، حيث تتطلع الجماهير إلى مشاهدة مباراة مثيرة بين الفريقين، والتي ستحدد مسار كل منهما في المراحل المقبلة من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فان دايك – روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هيندرسون – فابينيو – كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – دييجو جوتا.

ويأتي تشكيل ليستر سيتي المتوقع لمواجهة ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: دانيال إيفرسن.

في خط الدفاع: فايس – سويونكو – هاري سوتار.

في خط الوسط: كاستاني – تيلمانس – نديدي – ديوسبري هول.

في خط الهجوم: كريستيانسن – فاردي – ماديسون.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ستنقل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي الإثنين 15 مايو عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

معلق مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلنت شبكة قنوات قناة «بي إن سيورتس» أن عصام الشوالي سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة ليفربول وليستر سيتي المقرر لها الإثنين 15 مايو عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- ومكة المكرمة.

محمد صلاح هداف فريقا ليفربول وليستر سيتي

يعتبر محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وأحرز محمد صلاح 19 هدفًا، في حين يعتبر هارفي بارنز هداف فريق ليستر سيتي برصيد 12 هدفًا.