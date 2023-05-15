بث مباشر تويتر | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي اليوم

بث مباشر تويتر | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي اليوم ، يستعد ملعب كينج باور الواقع في مدينة ليستر الإنجليزية لاستضافة مباراة قوية ومثيرة، حيث يتقابل فريق ليفربول مع نظيره فريق ليستر سيتي، وذلك ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موسم 2023.

يحتل فريق ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، ويسعى إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة لتحسين مكانته في جدول الترتيب والاقتراب من الأندية الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. بينما يتواجد فريق ليستر سيتي في المركز التاسع عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، ويسعى بدوره لتحقيق الفوز في هذه المباراة للابتعاد عن منطقة الهبوط والحفاظ على فرصته في البقاء في الدوري الممتاز.

وتتميز مباراة اليوم بالأهمية الكبيرة التي تحملها بالنسبة لكل فريق، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث لتحسين موقفه في جدول الترتيب وتحقيق أهدافه في الموسم الحالي.

ويتوقع أن يشهد اللقاء منافسة قوية بين الفريقين، حيث يمتلك كل منهما لاعبين مميزين وأساليب لعب مختلفة، وستكون المنافسة محتدمة في جميع مناطق الملعب.

وبهذا الصدد، ينتظر الجماهير على أحر من الجمر انطلاق المباراة، ويترقبون مشاهدة عرض كروي ممتع ومثير بين فريق ليفربول ونظيره فريق ليستر سيتي.

القنوات الناقلة والمعلق لمباراة ليفربول وليستر سيتي

بينما تذاع مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الجولة 36 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز،عبر القنوات التالية:

عبر قناة belN Sports premium 1، بصوت المعلق عصام الشوالي.

قناة belN 4 K، بصوت المعلق عصام الشوالي.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم

يواجه فريق ليفربول وليستر سيتي، اليوم الاثنين 15 مايو 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

توقيت مباراة ليفربول وليستر سيتي

7 مساءً بتوقيت موريتانيا.

8 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

9 مساء بتوقيت ليبيا والسودان.

10 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والصومال.

11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.