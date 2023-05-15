يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLA SHOOT

يلا شوت الآن كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLA SHOOT ، ويتطلع ليستر سيتي محاولة تعديل المسار سريعًا كون متبقي له لقاءين غير هذا لنهاية موسمه، لذا سيقاتل بشراسة عالية اليوم لتحقيق الفوز من أجل إنقاذ نفسه أملاً بأن ينجح في الهروب من الهبوط والتقدم لمركز أمن رغم صعوبة المهمة لكن سيقاتل حتى الرمق الأخير لنيل مراده.

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLA SHOOT، يأمل المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، في الحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولكن هذا يتطلب من فريقه الفوز في المباريات المتبقية في الدوري الإنجليزي، وأن يحدث سقوط لأحد الفرق المتنافسة على المراكز المؤهلة.

وعلى الرغم من أن فرصة ليفربول قد تبدو ضعيفة، فإن الجماهير وعشاق نادي ليفربول يساندون الفريق خلال هذه الفترة الحاسمة، وحرصًا منا على تقديم آخر الأخبار الرياضية وكرة القدم العالمية، سنقدم لكم فيما يلي موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي لموسم 2022/2023، والقنوات الناقلة للمباراة، وتشكيل الفريقين المتوقع، وحكم المباراة.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

يُقام اليوم الإثنين الموافق 15 مايو الجاري، على ملعب كينج باور، لقاء كروي مهم في إطار الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يتقابل فريقا ليستر سيتي وليفربول، ومن المتوقع أن يكون اللقاء ممتعًا ومثيرًا بين الفريقين المتنافسين في المراكز العليا من جدول الدوري.

وستنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، الرياض، الدوحة، بيروت، الكويت، الأردن، سوريا، العراق، اليمن، البحرين، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت الخرطوم وطرابلس، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي، تنقل قنوات IRIB Varzich، وIdmen TV، وTVi Portugal المفتوحة، مباراة اليوم بين ليفربول وليستر سيتي، كذلك مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا سنفدم لكم ترددها على مختلف الأقمار الصناعية.

قناة IRIB Varzich قناة Idmen TV قناة TVi Portugal القمر الصناعي: Arabsat 2C/2D/3A التردد: 11881 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح: 5/6 القمر الصناعي: AzerSpace 46°E التردد: 11175 معدل الترميز: 27500 معامل الاستقطاب: أفقي H معامل تصحيح الخطأ: 3/2 القمر الصناعي: Hispasat التردد: 12322 معامل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

بث مباشر مشاهدة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023 على هذه القنوات

كما تتيح بين سبورت بث مباشر مشاهدة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023 على قنواتها المشفرة، وسوف نستعرض معكم تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقلة لمباراة ليستر سيتي ضد ليفربول.

تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3

كما تتيح خدمة بين كونكت بث مباشر ليفربول وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023 عبر الإنترنت، حيث يمكن للجماهير مشاهدة مباراة الليفر اليوم من خلال الهاتف المحمول عن طريق تنزل تطبيق بين كونكت، أو متابعة موقعه الإلكتروني على الإنترنت، ولكن هذه الخدمة باشتراك مدفوع وتعمل للمشتركين في قنوات بين سبورت فقط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي

قد يستقر المدرب الألماني يورجن كلوب على تشكيل ليفربول التالي لمواجهة ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي.

حارس المرمى المدافعون لاعبو الوسط المهاجمون أليسون بيكر ألكسندر أرنولد إبراهيما كوناتي فان دايك أندي روبرتسون كورتيس جونز فابينيو هندرسون محمد صلاح كودي جاكبو لويس دياز

تشكيل ليستر سيتي ضد ليفربول

أما الجانب الأخر، قد يختار المدرب دينيسي سميث تشكيل ليستر سيتي التالي لمواجهة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي.

حارس المرمى المدافعون لاعبو الوسط المهاجمون داني وارد كاستناج جوني إيفانز فوت فايس جيمس جستين يوري تيليمانس سوماري ديوسبري هال هارفي بارنيس باتسون داكا ماديسون

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

حكم مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن حكم مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: كريج باوسون.

حكم مساعد أول: هاري لينارد.

حكم مساعد ثانِ: مارك بيري.

الحكم الرابع: أندريه مارينر.

حكم الفيديو VAR: كريس كافانا.

مساعد حكم الفيديو VAR: جيمس ماينورينج.

ترتيب ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يأتي ليفربول في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022/2023 الممتاز برصيد 62 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز 19 برصيد 30 نقطة، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل ترتيب الفريقين بالأرقام.