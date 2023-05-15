«رجال يد الأهلي» مشاهدة مباراة الأهلي وكينشاسا يلا شوت في ربع نهائي بطولة كأس الكؤوس

«رجال يد الأهلي» مشاهدة مباراة الأهلي وكينشاسا يلا شوت في ربع نهائي بطولة كأس الكؤوس، يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره كيركوس الإثيوبى فى إطار ربع نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى فى الواحدة ظهرا.



بينما يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولي فى نفس الدور.



وفاز فريق الأهلى فى الدور الأول على سبورتنج 32/28 بعد الفوز على رجاء أغادير المغربى بنتيجة 40/16 فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية.



بينما فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره وداد سمارة المغربى بنتيجة 38/17، فى رابع مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية أمس.



وحقق فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 51 / 29 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز بأول لقاءاته فى البطولة الأربعاء الماضي على فانز الكاميرونى بنتيجة 42 / 20، ثم الفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42 / 22 فى إطار ثانى مواجهاته.

موعد مباراة الأهلي وكينشاسا

وتقام ضمن مواجهات اليوم في الدور ربع النهائي، مباراة قوية بين الأهلي وشبيبة كينشاسا الكونغولي، وتنطلق في التاسعة مساء.

ومن المقرر أن تقام اليوم المواجهات التالية:

الزمالك × كركوس الإثيوبي - 1 ظهرا

سبورتنج × ريد ستار - 3 عصرا

وداد سمارة × رجاء أغادير - 7 مساء

الأهلي × شبيبة كينشاسا - 9 مساء

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي على صالة النادي الأهلي فرع الجزيرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على سبورتنج السكندري بنتيجة (32-28)، في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي، فيما حقق الزمالك انتصارا كبيرا على وداد سمارة المغربي.

ويعقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق محاضرة أخيرة للاعبين لشرح العديد من الجوانب الخططية والفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على فريق كيركوس الاثيوبي بنتيجة 59-8، ثم حقق فوزه الثاني في البطولة على حساب فريق رجاء أغادير المغربي بنتيجة 40-16، ثم تغلب على فريق سبورتنج بنتي