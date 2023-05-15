بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي | يلا شوت

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي | يلا شوت ، يواجه فريق ليفربول نظيره فريق ليستر سيتي بث مباشر الان في الجولة ال36 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023 ، على أرضية ملعب كينج باور ، اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023 .

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي | يلا شوت ، وينتظر الملايين من عشاق كرة القدم الإنجليزية بشغف المواجهة الحاسمة التي ستجمع فريق ليفربول بفريق ليستر سيتي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ويترقب عشاق الريدز بصفة خاصة هذه المباراة، حيث يضم فريقهم اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، الذي يعتبر ركيزة أساسية في خط هجوم الفريق.

ويُلعب اللقاء في ملعب كينج باور يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023، ويتوقع أن يكون اللقاء ممتعًا ومثيرًا بين الفريقين الذين يسعي كل منهما لتحقيق النقاط الثلاث والحفاظ على مكانته في جدول الدوري.

وتستعرض الفجر الرياضي متابعة تفاصيل ما قبل مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وموعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي، ومعلق مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريقا ليفربول وليستر سيتي الإثنين 15 مايو 2023 ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كما اعتاد الجمهور المصري، ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي الإثنين 15 مايو عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

معلق مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلنت إدارة قناة بي إن سيورتس أن عصام الشوالي سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة ليفربول وليستر سيتي المقرر لها الإثنين 15 مايو عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

ملعب مباراة ليستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب ستاد كينج باور مباراة ليستر سيتي وليفربول المقرر لها الإثنين 15 مايو 2023 عند العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع ضد ليستر سيتي

من المنتظر أن يقود محمد صلاح تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد ليستر سيتي في المباراة المقررة بينهما الإثنين 15 مايو 2023 عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

من هو هداف فريقا ليفربول وليستر سيتي؟

يعتبر محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وأحرز محمد صلاح 19 هدفًا، في حين يعتبر هارفي بارنز هداف فريق ليستر سيتي برصيد 12 هدفًا.

ترتيب ليفربول وليستر سيتي قبل مباراتهما

يحتل فريق ليفربول المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، في حين يحتل فريق ليستر سيتي المركز التاسع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.