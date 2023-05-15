بنك إنجلترا يدرس تيسير القواعد الخاصة بالمقرضين لتعزيز التنافسية

الاقتصاد
بوابة الفجر


يستعد بنك إنجلترا للتخفيف من صرامة قواعد عمل البنوك، وذلك بعدما حذر المقرضون من أن خطط رفع احتياطيات البنوك ستخنق الشركات الصغيرة وتضر بالاقتصاد، وفقًا لما أعلنته صحيفة Telegraph.

ويأتي ذلك في ظل بحث المنظمين عن طرق لتخفيف الأعباء على البنوك حينما تتبنى المملكة المتحدة قواعد رأس المال الدولية الجديدة اعتبارًا من 2025.

وكانت هيئة التنظيم الاحترازية البريطانية نشرت استشارة في نوفمبر تشرين الثاني تشير إلى أن المقرضين البريطانيين سيضطرون إلى تقليص المليارات مقارنة بمنافسيهم من الاتحاد الأوروبي بسبب التبني الصارم للقواعد في المملكة المتحدة.

وشهد الصراع الأخير حول المستقبل التنظيمي لبريطانيا تحذيرات من Barclays وNatwest في مارس آذار من أنهما قد يضطران لتخصيص أموال إضافية بقيمة 50 مليار إسترليني للامتثال للمعايير.

وتخشى البنوك الأصغر من أن تتضرر على نحو أكبر.

وكان بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 4.5% الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2008.

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