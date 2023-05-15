بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

كورة لايف بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت ، “في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد فريق ليفربول لمواجهة ليستر سيتي اليوم الاثنين 15 مايو ضمن الجولة السادسة والثلاثين.”

تقدم «بوابة الفجر» خدمة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم الاثنين 15 مايو 2023 ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يبحث محبو ومشجعو نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الإثنين عن موعد مباراة فريقهم المرتقبة أمام ليستر سيتي، كما يسعون لمعرفة القنوات الناقلة التي ستنقل هذه المواجهة المهمة في إطار الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر إقامة المباراة في ملعب كينج باور، وذلك يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023، ويمكن للمشاهدين متابعة هذه المباراة المثيرة عبر العديد من القنوات الناقلة المختلفة، والتي تشمل بعض القنوات الرياضية العالمية الكبرى مثل بي إن سبورت، وسكاي سبورت، وقنوات الـ Premier Sports، إلى جانب بعض القنوات المحلية التي تنقل الدوري الإنجليزي الممتاز.

تُقام اليوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023، مباراة قوية ومثيرة في إطار الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تجمع فريقي ليفربول وليستر سيتي على أرض ملعب استاد "بارو كينج ستاديوم" في مدينة ليستر. وتأتي هذه المواجهة بعد أن حقق ليفربول الفوز في مباراة الذهاب على ملعب الأنفيلد، حيث تغلب على ليستر سيتي بنتيجة 2-1.

ويدخل ليفربول المباراة بمنافسة شرسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ويحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المركز الرابع الذي يحتله فريق مانشستر سيتي. وبالتالي، يسعى ليفربول لتحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة لرفع رصيده والضغط على المنافسين على المراكز الأعلى في جدول الترتيب.

ومن ناحية أخرى، يدخل فريق ليستر سيتي المباراة بحثًا عن الفوز وتحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ 19 قبل الأخير برصيد 30 نقطة، ويواجه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في حال استمر في تراجع أدائه. ويتفوق فريق ليستر سيتي على فرق إيفرتون وليدز يونايتد ونوتنجهام في جدول الترتيب، ولذلك فإن الفوز في هذه المباراة يعد أمرًا حيويًا لهم.

بالإضافة إلى ذلك، يعد لاعب ليفربول المصري العالمي محمد صلاح من بين اللاعبين الأكثر تألقًا في الفريق، وسيكون له دور محوري في هذه المباراة الهامة.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة وعند الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية، وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ترتيب ليفربول ضد ليستر سيتي في جدول الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول قبل مباراة اليوم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، أما فريق فولهام فيحتل المركز الـ 19 وله 30 نقطة.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

سيتم بث مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط

سيتم بث مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط

ويتم نقل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي عبر قناة

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

10 قنوات عالمية تنقل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

Sky Sport Uno Italia

Sky Sports Main Event UK

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

SuperSport HD 2 alb

Arena Sport 3 HD Croatia

beIN Sports HD 3 TR

Sky Sport Football Italia

beIN Sports Connect

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معلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يقوم المعلق الرياضي الشهير عضام الشوالي بالتعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

ينتظر أن يخوض ليفربول مباراة ليستر سيتي بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد وإبراهيما كانوتيه وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون.

في خط الوسط: هندرسون وجونز وفابينيو.

في خط الهجوم: محمد صلاح وديوجو جوتا وكودي جاكبو.

تفاصيل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره ليستر سيتي في إطار الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعد هذه المباراة من أهم المباريات التي سيخوضها الفريق الأحمر في الموسم الحالي، حيث يتطلع الفريق إلى تحقيق الفوز لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

يدخل ليفربول المباراة بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب وبحثًا عن تحقيق الفوز لرفع رصيده في جدول الترتيب والاقتراب من المنافسين على المراكز الأعلى، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، ويحتاج إلى الفوز في المباراة القادمة لتحقيق الهدف المنشود والانتزاع إحدى المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويعد لاعب ليفربول النجم المصري محمد صلاح من أبرز اللاعبين الذين سيعتمد عليهم كلوب في هذه المباراة المصيرية، حيث يعتبر صلاح أحد أهم العناصر الهجومية في صفوف الفريق الأحمر، وقد قدم أداءً رائعًا في المباريات الأخيرة، وسيكون له دور محوري في إحراز الأهداف الحاسمة.

ومن ناحية أخرى، يدخل فريق ليستر سيتي المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز والابتعاد عن منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز الـ 19 في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، ويواجه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في حال استمر في تراجع أدائه، وسيكون الفوز في هذه المباراة حيويًا لفريق ليستر سيتي لتجنب الهبوط والبقاء بين الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالنسبة للفريق الأحمر، فإنه يحتاج إلى الفوز في المباراة القادمة ليتمكن من الحفاظ على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، ويعد هذا الهدف من أهم الأهداف التي يسعى الفريق إلى تحقيقها في الموسم الحالي. وسيدفع كلوب بأفضل تشكيلة ممكنة في هذه المباراة، وسيكون على اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز وتحقيق الهدف المرجو.