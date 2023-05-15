مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي [يلا شوت]

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي الشوط الثاني بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي [يلا شوت] ، يحالو ليستر سيتي الهروب من مراكز الهبوط، وتحقيق فوز على الريدز يعطي اللاعبين ثقة خلال المواجهات المتبقية.

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي [يلا شوت] ، يخوض ليفربول الذي يعلب له نجم منتخب مصر الأول محمد صلاح مباراة هامة مساء اليوم الأثنين 15 مايو 2023 أمام نظيره ليستر سيتي، ضمن منافسات من الجولة السادسة والثلاثون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2022-2023، على أرضية ملعب كينغ باور

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي [يلا شوت]، تقام مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي 2022-2023، وتقام المباراة على أرضية ملعب "كينج باور" الذي يعد معقل فريق ليستر سيتي.

ويتوقع أن تكون هذه المباراة مهمة وصعبة على الفريقين، حيث يسعى ليفربول إلى تحقيق الانتصار لمواصلة مطاردة المراكز الأربعة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بينما يسعى ليستر سيتي لتحقيق الفوز لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. ومن المتوقع أن يقدم الفريقان أداءً قويًا ومثيرًا في هذه المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، ويمكن متابعتها مباشرةً عبر العديد من القنوات الفضائية المتخصصة في نقل مباريات كرة القدم، ومنها قنوات بي إن سبورتس وسكاي سبورتس، بالإضافة إلى الاستماع لتغطية المباراة على الإذاعات الرياضية المحلية والدولية.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي بث مباشر

يسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز في مباراته اليوم ضد ليستر سيتي، لمحاولة التمسك بآماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع، والذي يعد المركز الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ومن جهة أخرى، يأمل فريق ليستر سيتي في تحقيق الفوز على ليفربول، للابتعاد عن منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ويتواجد ليستر سيتي في المركز التاسع عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، ويحتاج إلى تحسين أدائه خلال المباريات المتبقية من الموسم للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوترة، حيث يحتاج كلا الفريقين إلى الفوز لتحقيق أهدافهم المختلفة في الموسم الحالي. وسيكون من المثير متابعة أداء اللاعبين البارزين في الفريقين، مثل محمد صلاح وساديو ماني في ليفربول، وجيمي فاردي وجيمس ماديسون في ليستر سيتي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هيندرسون - فابينيو - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - دييجو جوتا.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وتقدم الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ملعب «كينج باور» معقل فريق الذئاب.

وتنطلق مبارا ليفربول وليستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.