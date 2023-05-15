مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي [يلا شوت]

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي الشوط الثاني بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي [يلا شوت]

بث مباشر
بوابة الفجر

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي الشوط الثاني بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي [يلا شوت] ، يحالو ليستر سيتي الهروب من مراكز الهبوط، وتحقيق فوز على الريدز يعطي اللاعبين ثقة خلال المواجهات المتبقية.

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي [يلا شوت] ، يخوض ليفربول  الذي يعلب له نجم منتخب مصر الأول محمد صلاح مباراة هامة مساء اليوم الأثنين 15 مايو 2023  أمام نظيره ليستر سيتي، ضمن منافسات من الجولة السادسة والثلاثون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2022-2023، على أرضية ملعب كينغ باور

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي [يلا شوت]، تقام مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي 2022-2023، وتقام المباراة على أرضية ملعب "كينج باور" الذي يعد معقل فريق ليستر سيتي.

ويتوقع أن تكون هذه المباراة مهمة وصعبة على الفريقين، حيث يسعى ليفربول إلى تحقيق الانتصار لمواصلة مطاردة المراكز الأربعة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بينما يسعى ليستر سيتي لتحقيق الفوز لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. ومن المتوقع أن يقدم الفريقان أداءً قويًا ومثيرًا في هذه المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، ويمكن متابعتها مباشرةً عبر العديد من القنوات الفضائية المتخصصة في نقل مباريات كرة القدم، ومنها قنوات بي إن سبورتس وسكاي سبورتس، بالإضافة إلى الاستماع لتغطية المباراة على الإذاعات الرياضية المحلية والدولية.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي بث مباشر

يسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز في مباراته اليوم ضد ليستر سيتي، لمحاولة التمسك بآماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

 ويحتل الفريق الأحمر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع، والذي يعد المركز الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ومن جهة أخرى، يأمل فريق ليستر سيتي في تحقيق الفوز على ليفربول، للابتعاد عن منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ويتواجد ليستر سيتي في المركز التاسع عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، ويحتاج إلى تحسين أدائه خلال المباريات المتبقية من الموسم للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوترة، حيث يحتاج كلا الفريقين إلى الفوز لتحقيق أهدافهم المختلفة في الموسم الحالي. وسيكون من المثير متابعة أداء اللاعبين البارزين في الفريقين، مثل محمد صلاح وساديو ماني في ليفربول، وجيمي فاردي وجيمس ماديسون في ليستر سيتي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هيندرسون - فابينيو - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - دييجو جوتا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي| اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وتقدم الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ملعب «كينج باور» معقل فريق الذئاب.

وتنطلق مبارا ليفربول وليستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

close
ليفربول ليفربول أمام ليستر سيتي ليفربول ضد ليستر سيتي ليفربول ضد ليستر سيتي مباشر ليفربول لايف ليفربول مباشر ليفربول مباشر اليوم ليفربول وليستر سيتي ليفربول وليستر سيتي بث مباشر ليفربول وليستر سيتي مباشر أهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي ليستر سيتي بث مباشر بث مباشر ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وليستر سيتي بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي تشكيل مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي ماتش ليفربول وليستر سيتي مباراة ليفربول وليستر سيتي مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشرة مباراة ليفربول اليوم مباشرة الان مباراة ليفربول بث مباشر مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي مباراه ليفربول مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول الان مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول مباشر الان مشادة مباراة ليفربول وليستر سيتي مواجهات ليفربول وليستر سيتي موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر تويتر | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت في الدوري الإنجليزي اليوم

مجزرة القطبين.. رحيل تسعة نجوم عن الأهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي

عاجل - سعر الذهب اليوم 15-5-2023 في قطر.. مفاجآت المعدن الأصفر مستمرة (تفاصيل)

بث مباشر مباراة ليفربول يلا شوت: الآن مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي الشوط الثاني بث مباشر اليوم يلا شوت

صفقة كبيرة وتاريخية للأهلي.. سيف زاهر يكشف دور محمود الخطيب

هتشتري؟.. ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر [ نصيحة عاجلة ]

أعلى سعر للدولار اليوم الأحد في السوق السوداء