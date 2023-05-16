سعر مواصفات هاتف oppo f23 موعد طرحه في الأسواق

كشفت شركة أوبو الصينية عن هاتفها الجديد هاتف Oppo F23 في الهند رسميًا وسوف يتم إطلاقه في جميع الأسواق العالمية.

ومن جهتها، أعلنت الشركة عن جميع مواصفات الهاتف حيث يعمل بمعالج ذو أداء قوي وكاميرات عالية الدقة بالإضافة إلى بطارية ذات سعة كبيرة وقدرة على الشحن السريع.

ولمزيد من المعلومات إليكم سعر ومواصفات هاتف Oppo F23

مواصفات هاتف oppo f23

الشاشة

نوع الشاشة IPS LCD

مقاس الشاشة 6.72 بوصة.

الدقة FHD +.

معدل التحديث يبلغ 120 هرتز.

تحتوي الشاشة أيضًا على فتحة ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل

المعالج والذاكرة

ذاكرة الوصول العشوائي ذات سعة 8 جيجا بايت.

ذاكرة التخزين ذات سعة 256 جيجا بايت قابلة للتوسيع بشكل أكبر عبر فتحة بطاقة microSD.

الكاميرا

تحتوي الكاميرا الخلفية على ثلاثة من المستشعرات:

مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل.

وحدة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل.

كاميرا مجهرية بدقة 2 ميجابكسل.

كاميرا السيلفي الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل.

البطارية

تعمل البطارية بقدرة 5000 ملي أمبير.

يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

نظام التشغيل والواجهة

Android 13

نوع الواجهة ColorOS 13.1.

سعر هاتف Oppo F23

يبلغ سعر الإصدار 8/256 جيجابايت سعر 304 دولار أمريكي وسوف يتم تحديد سعره لاحقًا في الأسواق العالمية؛ حيث سيبدأ بيع الجهاز بداية من اليوم 18 من شهر مايو الجاري، أي بعد غد.