بسبب أزمة قلبية.. وفاة الفنان السعودي فهد الحيان

رحل عن عالمنا الفنان السعودي فهد الحيان، الذي يعتبر من أشهر الفنانين الذين قاموا بأداء الأدوار الكوميدية في المملكة العربية السعودية، حيث شارك في تلك الأعمال كمنتج وعمل على تقديم العديد من الأعمال الدرامية المميزة.

وتوفي الفنانة الكوميدي السعودي فهد الحيان نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجأةن حيث توفي عن عمر يناهز الـ 52 عاما، تاركافي قلوب محبيه بصمة لا تنسى.

معلومات عن الفنان فهد الحيان

الفنان فهد الحيان من مواليد 22 مارس سنة 1971

كانت بدايته الفنية سنة 1992 حين قام بالتقديم في جمعية الثقافة والفنون

بدأ أن يشارك في عدد من الأدوار الثانوية وكان من أشهر تلك الأعمال مسلسل طاش ما طاش الجزء الثاني سنة 1994

قدم عدد من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا منها أمثال ولكن سنة 1995، مسلسل غشمشم سنة 2006.

فهد الحيان وبدايته الفنية

وكان الفنان فهد الحيان يعشق الفن منذ كان صغيرًا حيث قام بالمشاركة في مجموعة من العروض المسرحية وذلك كان في فترة طفولته

ولفت فهد الحيان الأنظار بأدائه الكوميدي بين أهله وأصدقائه وأحبائه، إلي أن تم اختياره من جانب الفنان ناصر القصبي حتي يشارك في بطولة مسلسل طاش ما طاش والذي كان بمثابة شهادة ميلاد الفنان عند الجمهور.

وبعد ذلك عمل على إنتاج مجموعة من الأعمال الدرامية الكوميدية منذ سنة 2006 وكانت أولى انطلاقات الفنان الراحل في عالم الإنتاج مسلسل غشمشم والذي قام بالمشاركة أيضًا في بطولته.

وعمل فهد الحيان على استمرار البطولة السلسلة وإنتاجها على مدار ستة أجزاء كان وكان أخر الأجزاء عام 2011.