تكريم الإعلامية رانيا هاشم لحصولها على ماجستير إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية

أعلنت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى للإعلام، تكريمها من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحري، نظير حصولها على درجة الماجستير في إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية.

وجرت مراسم التكريم في كلية الدراسات العليا في الإدارة، حيث تم تكريمهاعن إنجازها الأكاديمي المتميز وتفوقها في دراسة إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية.

وأعربت رانيا هاشم عن فرحتها واعتزازها بهذا التكريم، وكتبت عبر صفحتها على "فيسبوك": "لا تُقارن ولا تقتِبس حياتُك مِن حياة غيرك، احتف باختلافك وعِش حياتُك كما هِي بتفاصِيلها بجمالِها بتفرُدها، الأخرُون ليسُوا مِقياسًا لِما يجبُ أن تكُون علِيه، حافِظ على لُونك الخاص فِي عالمٍ يُحاول أن يصنع مِن البشر لونًا واحِدًا مُملا".

وتُعد رانيا هاشم شخصية بارزة في مجال الإعلام، وتمتلك خبرة واسعة في مجال التواصل والإعلام، وقدمت العديد من البرامج على الشاشات المصرية، ومن خلال عضويتها في المجلس الأعلى للإعلام، تسعى لتعزيز جودة الإعلام وتطويره في البلاد.

ويتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، وكل العاملين بها، بخالص التهنئة للإعلامية رانيا هاشم، بهذا الإنجاز العلمي متمنين لها دوام النجاح والتوفيق، ومستقبلًا مشرقًا ونجاحًا مستمرًا في حياتها العملية والأكاديمية.

تكريم الإعلامية رانيا هاشم

تكريم الإعلامية رانيا هاشم