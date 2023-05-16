قبل اجتماع "المركزي".. ما هي توقعات سعر الفائدة في مصر؟

يبحث الكثيرون عن موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري، الذي سيعقد يوم الخميس المقبل الموافق 18 مايو الحالي، لتحديد قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة المتعلقة بالإيداع والقروض. ومن المتوقع أن يتم إصدار عدد من القرارات الهامة في هذا الاجتماع، وذلك بناءً على التغيرات التي يشهدها العالم يوميًا.

وتشير التوقعات الحالية إلى تثبيت سعر الفائدة في هذا الاجتماع، بسبب تراجع معدلات الأسعار خلال هذا الشهر. وجاءت نتائج استطلاع رأي أجرته شبكة CNBC لخبراء اقتصاديين ومحللين بأن التوقعات تشير إلى عدم تغيير سعر الفائدة، ومن المتوقع أن يتم إصدار قرار برفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك إلى 20٪.

ويرجح الخبراء الاقتصاديون أن يتم تثبيت سعر الفائدة بسبب تراجع مستوى السيولة في الأيام الماضية، والتي دفعت بالمواطنين للاستثمار في الذهب. وعلى الرغم من انخفاض التضخم في الشهر الماضي، فإنه من الممكن أن ترتفع نسب التضخم في هذا الشهر بعد رفع أسعار الوقود، الذي يعد المشغل الرئيسي في حركة نقل السلع والبضائع والمواصلات العامة.

في حالة رفع سعر الفائدة، سيتم رفعه بمعدل 100 نقطة، وسيكون ذلك خطوة استباقية لامتصاص الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم وتحوطًا من الخفض المتوقع للجنيه. وللاشارة، فقد تم عقد آخر اجتماع للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة لعام 2023 في شهر مارس الماضي، وتم رفع أسعار الفائدة بواقع 2٪، ووصلت أسعار الفائدة حينها إلى 18.25٪، 19.25٪ و18.75٪، لسعر الإيداع والإقراض.

