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مد موعد إغلاق مزايدتى هيئة البترول وإيجاس لمنتصف يوليو

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن مد موعد إغلاق مزايدة الهيئة المصرية العامة للبترول لتنمية الحقول المتقادمة، ومد موعد إغلاق مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) للبحث عن البترول والغاز واستغلاله بالبحر المتوسط ودلتا النيل إلى منتصف يوليو  وذلك مراعاة لتزامن احتفالات وأجازات الأعياد  ، وهو ما يعد فرصة للحصول على المزيد من عروض الشركات بالمزايدتين المطروحتين عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج ( EUG).

 

وسبق أن أعلن  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة أن الهيئة المصرية العامة للبترول طرحت اول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية حقول البترول المتقادمة عبر بوابة  مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج ( EUG) وتشمل ٨ حقول مُنتجة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية. 


و أكد الوزير أن طرح هذه المزايدة لأول مرة جاء بعد دراسات جارية منذ فترة للحقول المتقادمة التي لاتزال تحتوي علي كميات  من الزيت الخام، مشيرا إلى اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول  التي  تتطلب استخدام احدث الطرق التكنولوجية بحيث يمكن انتاج الخام من الخزانات بديلا عن الطرق التقليدية. 


و أضاف الملا ان هذه الحقول تمثل فرصة استثمارية في ظل الأسعار العالمية المرتفعة التي تشجع الشركات علي الاستثمار في اعمال التنمية والإنتاج من هذه الحقول.

و تشمل الحقول الثمان المطروحة بالمزايدة حقلي رأس بدران وخليج الزيت تحت اشراف شركة سوكو، بالإضافة إلى حقول شقير البحرية وجازورينا ورأس العش وايست زيت  و اشرفي تحت اشراف شركة اوسوكو،ومنطقة تنمية وادي السهل.

 

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