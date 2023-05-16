بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت.. الآن مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم يلا شوت ، بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد.. يحل فريق اتحاد جدة السعودى المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى أحمد حجازى وطارق حامد ضيفا ثقيلا على نظيره الهلال مساء اليوم الثلاثاء فى كلاسيكو الدورى السعودى ضمن مباريات الجولة 27 من المسابقة السعودية لموسم 2023، و المقرر لها علي ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم يلا شوت، يستضيف فريق اتحاد جدة السعودي، الذي يضم في صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، نظيره الهلال في مباراة كلاسيكو الدوري السعودي، وذلك مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة السعودية لموسم 2023.

وتعد مباراة اليوم من أهم المباريات في الدوري السعودي، حيث يتنافس الفريقان على الصدارة والتأهل للبطولات الآسيوية، ويحمل اللقاء أهمية خاصة لأنه يجمع بين فريقين كبيرين وتقليديين في الكرة السعودية.

ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومتوترًا، حيث يتطلع كل فريق إلى تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، خاصةً أن فريق اتحاد جدة يسعى للحفاظ على صدارة جدول الترتيب، فيما يحاول الهلال الاقتراب من المراكز الأولى.

ويشارك اللاعبان المصريان أحمد حجازي وطارق حامد في صفوف اتحاد جدة، ويتوقع أن يلعبا دورًا مهمًا في المباراة، حيث يتمتعان بمهارات فنية عالية وقدرات دفاعية وهجومية متميزة. ويمكن متابعة المباراة عبر القنوات الرياضية المحلية والدولية المختلفة التي ستقوم بنقلها مباشرةً.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

ويستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد

تُنقل مباريات الدورى السعودى فقط وحصريًا عبر قنوات "SSC"، ويمكنك متابعة المباراة عبر قناة SSC1 SD.

ترتيب الاتحاد والهلال في الدوري السعودي

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة وبفارق 5 نقاط كاملة عن النصر الوصيف أقرب ملاحقيه، فيما يتواجد الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 49 نقطة متخلفا بأربع نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث.

الهلال والاتحاد

يحتاج الاتحاد الفوز على الزعيم لملامسة لقب الدوري السعودي، خاصةً حال خسارة النصر من الطائي، فحينها سيتسع الفارق بينهما إلى 8 نقاط.

فيما سيعتمد نادي الهلال صاحب الملعب والجمهور علي معنوياته المرتفعة بعد التتويج بلقب كأس الملك علي حساب الوحدة وسيسعى للفوز في الكلاسيكو لأهميته الكبيرة لدى الجمهور.

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الهلال ضد الاتحاد

ورجحت صحيفة عكاظ السعودية غياب المصرى طارق حامد بعد شعوره بألم جعله يتغيب عن تدريبات الفريق، ما قد يقلل من نسبة مشاركته في مباراة الهلال، فيما يشارك أحمد حجازى فى التشكيل الأساسى للفريق.