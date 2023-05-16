بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

بث مباشر، مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، يحل اتحاد جدة السعودي ضيفًا على نظيره الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

ويبحث الكثيرون عن طريقة مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين كونها مباراة قمة، كما تحسم بشكل كبير المنافسة على لقب الدوري السعودي في الموسم الحالي.

طريقة مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

وينتظر عشاق الكرة السعودية مواجهة نارية في الجولة 27 من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي ستجمع بين الهلال والاتحاد في مباراة كلاسيكو السعودية، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي عبر شبكة قنوات SSC السعودية التي تمتلك جميع حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري السعودي بشكل حصري، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بالمشاهدة عبر تطبيق Shahid أيضًا.

ترتيب الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

ويحل الاتحاد ضيفًا على الهلال في مباراة الكلاسيكو التي ستقام في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حيث ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن النصر الوصيف أقرب ملاحقيه، فيما يحتل الهلال المركز الرابع في جدول الدوري السعودي برصيد 49 نقطة.

صراع حمد الله وإيجالو في مباراة الهلال والاتحاد

ويتصدر المغربي عبد الرزاق حمد الله قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 20 هدفًا، ويأتي بعده النيجيري إيجالو بـ18 هدفًا، ورغم ذلك فقد غاب إيجالو عن التسجيل في أربع مباريات في جميع المسابقات التي لعبها، مما يجعله يبحث عن تسجيل أهداف في مباراة الكلاسيكو الحاسمة، كما يسعى حمد الله لمواصلة التهديف بعد تسجيل آخر أهدافه في الجولة الماضية أمام أبها.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي عبر شبكة قنوات SSC السعودية المالكة لجميع حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري السعودي بشكل حصري ومباشر عبر شاشتها، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بالمشاهدة عبر تطبيق Shahid أيضًا.

وحال فشل الهلال في تحقيق الفوز على الاتحاد، فإنه سيخسر رسميا لقب الدوري السعودي الذي حمله في آخر 3 سنوات.

على الجانب الآخر، فإن الفوز سيقرب الاتحاد أكثر من التتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الأولى منذ 2009، كونه سيبقى الفارق 5 نقاط مع النصر، صاحب المركز الثاني، قبل 3 جولات على النهاية، وقد يزيد حال تعثر العالمي في مباراته ضد الطائي في نفس التوقيت مساء اليوم الثلاثاء.

غيابات الهلال والاتحاد

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إيمليانو دياز، مدرب الهلال المؤقت خلفا لوالده رامون الذي عاد إلى الأرجنتين، سيخوض مباراة الاتحاد بطريقة 4-5-1، مع الاعتماد في الخط الأمامي على المهاجم النيجيري أوديون إيجالو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والطائي | اضغط هنــــا

ويغيب عن الهلال سالم الدوسري لعدم الجاهزية بعد تعرضه لنزلة معوية أبعدته عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الوحدة، يوم الجمعة الماضي، وكذلك الكوري الجنوبي يانج هيون سو والكولومبي جوستافو كويلار للإيقاف، وناصر الدوسري لإصابة في عضلة الساق الخلفية.

وسيتواجد في الدفاع الرباعي ياسر الشهراني وعلي البليهي ومحمد جحفلي وسعود عبدالحميد، مقابل 5 لاعبين في منطقة وسط الملعب، وهم محمد كنو وميشيل ديلجادو ولوسيانو فييتو وأندريه كاريلو وعبدالله عطيف.

في المقابل، سيغيب المصري الدولي طارق حامد، لاعب وسط الاتحاد، عن تشكيلة البرتغالي نونو سانتو للقاء الهلال بسبب الإصابة، حيث سيشارك بدلًا منه عوض الناشري.

واستدعى سانتو الأنجولي هيلدر كوستا، جناح الفريق الأيمن، لتعويض طارق حامد على مستوى الأجانب المتواجدين في القائمة خلال مباراة الهلال.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتحاد

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - محمد جحفلي - سعود عبدالحميد.

خط الوسط: محمد كنو - ميشيل ديلجادو - لوسيانو فييتو - أندريه كاريلو - عبدالله عطيف.

خط الهجوم: أوديون إيجالو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد | اضغط هنــــا

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الهلال

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - أحمد بامسعود - مدالله العليان.

خط الوسط: برونو هنريكي - عوض الناشر - إيجور كورونادو.

خط الهجوم: عبدالرحمن العبود - رومارينيو - عبدالرزاق حمدالله.