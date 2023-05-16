بـدون تقطيع مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الهلال اليوم | بـدون تقطيع مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot < كورة لايف > ، يتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة وبفارق 5 نقاط كاملة عن النصر الوصيف أقرب ملاحقيه، فيما يتواجد الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 49 نقطة متخلفا بأربع نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث.

بـدون تقطيع مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، بث مباشر الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين وبالتحديد ضمن فعاليات الجولة رقم 27 ينطلق بعد قليل وسط ترقب جماهيري كبير.

ويأمل العميد في مواصلة النتائج الطيبة بـ دوي روشن تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو والاقتراب أكثر من حصد اللقب.

في الجانب الآخر، لا يملك الزعيم تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز رفاهية فقدان نقاط جديدة بسبب الموقف الصعب في البطولة المحلية.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين من خلال عدة منصات إلى جانب القناة الناقلة للفاعليات المحلية.

وستنطلق مواجهة القمة اليوم عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والسعودية وستنقل عبر شاشة قناة ssc وسط خدمات تلفزيونية متنوعة واستيديو تحليلي يضم نجوم الساحرة المستديرة القدامى.

الاتحاد والهلال بث مباشر

الاتحاد والهلال بث مباشر من خلال منصة شاهد الإلكترونية والتي تقدم نفس الخدمات التلفزيونية مع شبكة مراسلين.

تشكيل الهلال ضد الاتحاد

تشكيل الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين سيكون ضمن الخيارات المعتادة للمدير الفني الأرجنتيني رامون دياز.

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد.

وسط الملعب: جوستافو كويلار، محمد كنو، ميشايل ديلجادو.

الهجوم: لوسيانو فييتو، أندري كاريلو، أوديون إيجالو.

تشكيل الاتحاد ضد الهلال

سيستمر نونو سانتو في الاعتماد على عناصره المميزة عندما يضع تشكيل الاتحاد ضد الهلال اليوم على النحو التالي.

حارس المرمى: مارسيلو جروهي.

رباعي خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان.

ثلاثي وسط الميدان: برونو هنريكي، كورنادو، هيلدر كوستا.

المقدمة الهجومية: رومارينيو، عبدالعزيز البيشي، عبدالرزاق حمد الله.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد | اضغط هنــــا

ترتيب الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

يحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعوديي للمحترفين برصيد 62 نقطة وبفارق 5 نقاط عن النصر الوصيف برصيد 57 نقطة فيما يظهر الشباب في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

الهلال يتواجد في المرتبة الرابعة برصيد 49 نقطة وبفارق 3 نقاط عن التعاون صاحب المركز السادس والذي خاض مواجهتين أكثر من الزعيم.