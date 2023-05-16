دكتور شيماء فوزي تكتب: مفهوم الإبداع والابتكار في فكر ريادة الأعمال

الابداع هو توليد افكار جديدة كما انة تبني فكرة أو سلوك جديد أو سوق جديد أو طرح منتجا جديدا لغرض تقديم منتج جديد وتبني فكرة أو سلوك جديد يحل محل منتج موجود بهدف إشباع الحاجات ذاتها بمختلف الطرق أو تطوير منتج قاءم أو تصميم عملية جديدة أو تطوير تلك الافكار، وبالتحسين والتطوير تعد ايضا ابداعا.

اما التفكير الابداعي فهو عملية عقلية مركبة قائمة في عقل الإنسان يتم من خلال انتاج تغييرات وافكار وأشياء محسوسة أو غير محسوسة تتسم بالصالة،فالابداع منتج حين ان التفكير الإبداعي عملية عقلية إبداعية وبقدر ما تتميز العملية بالجودة والكفاءة يكون للمنتج تميزة واثرة.

كما يجب تنمية القدرات الإبداعية عند كل إنسان والا فإنه ا ستضمر وتضعف ويحتاج الشخص ان يدربها ليعيد إليها القوة والحيوية وقد حدد علماء التفكير الإبداعي ان القدرات الإبداعية تتمثل في الطلاقة والمرونة، الأصالة والتفاصيل.

فالطلاقة هي قدرة الفرد علي توليد عدد كبير من الافكار وبداءل الحلول السريعة

اما المرونة فهي قدرة الفرد علي توليد افكار متنوعة أو حلول متنوعة ليست تقليدية.

الأصالة هي قدرة الفرد علي انتاج افكار جديدة ومميزة غير مألوفة لم يسبق إليها احد، ويكون التركيز علي أصالة الفكرة وحداثتها.

التفاصيل هي، قدرة الفرد علي التوسع في موضوع معين وإضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو مشكلة أو منتج من اجل تطويرة أو تنفيذة.

الحساسية للمشكلات، قدرة الفرد علي ادراك مواطن الضعف أو الجهل أو النقص في موقف أو مشكلة أو منتج من خلال التركيز والنظر للأمر من زوايا مختلفة.

واخيرا فأن التفكير الإبداعي يحدث علي مراحل مختلفة فيحدث التفكير الإبداعي داخل المخ والجهاز العصبي للانسان ويتم عبر مراحل تتولد من خلالها الفكرة الجديدة.