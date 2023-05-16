عاجل.. 60 جنيه تراجع في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 16-5-2022

مع عودة الاتزان لسوق الصاغة بنسبة 80 %

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بمنتصف التعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 60 جنيه في جرام الذهب عيار 21 والذى يعد الأكثر شعبية، ذلك وسط تأكيد من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن عودة الاتزان لسوق الصاغة في مصر بنسبة 80 %.

أسعار الذهب الأن

الاوقية: 1992 دولار

سعر الذهب عيار ٢١: 2200 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 2514 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 1886 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 1471 جنيه

قيمة الذهب في الجنيه (سعر الجنيه الذهب) قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة

17600 جنيه



أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية

الاوقية: 2008 دولار

سعر الذهب عيار ٢١: 2260 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 2583 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 1937 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 1511 جنيه

قيمة الذهب في الجنيه (سعر الجنيه الذهب) قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة

18080 جنيه

ميلاد: إعفاء واردات الذهب من الجمارك أعاد الاتزان للسوق بنسبة 80%

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، إن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة الوافدين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، ساهم في أحدث اتزان بالسوق بنسبة 80% نظرًا لإنخفاض الطلب على الشراء، وبالتالي سيساهم في استقرار سعر الذهب خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع السعر العالمي.

وتابع خلال لقائه ببرنامج “مباشر من مصر”، الذى يقدمه الإعلامى مجدى دربالة، والإعلامية مريم بدر، عبر الفضائية المصرية: “من مصلحة التجار أو الصناع عدم إرتفاع أسعار الذهب”، موضحًا أن المصانع والورش العاملة في المشغولات الذهبية تأثرت بشكل كبير الفترة الأخيرة، خاصة مع إقبال المواطنين على السبائك الذهبية هربا من مصنعية المشغولات التي يتم شرائها بهدف الزينة.

وأشار “ميلاد” إلي أن زيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الفترة الأخيرة نتج عنه بطالة في مصانع الذهب، لأن المواطن قلل من شراء الحلي والمشغولات الذهبية، وبالتالي إنخفض مكسب التجار الناتج عن المصنعية.



قال إن سوق الذهب المحلي يعتمد بشكل كبير علي عملية إعادة تصنيع الذهب المستعمل الذي يتم شراءة من المواطنين، وإعادة تشكيلة مرة أخري وطرحة في السوق.

وأضاف أن القرارات الاستيرادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة للحد من عمليه الاستيراد بهدف دعم المنتجات المحلية، ساهم في إنخفاض كميات الذهب في السوق مما ساهم في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

أشار رئيس شعبة الذهب، إلي ان مصر لديها صناعة ذهب وليس تجارة ذهب كما يعتقد الكثيرون، حيث نعتمد علي صناعة الذهب وتشكيله وإعادة بيعه بل وتصديرة إلي بعض الدول.