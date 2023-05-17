مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب الاتحاد في مدينة جدة السعودية، حيث سيستضيف الملعب قمة من العيار الثقيل بين فريقي ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الحالي 2022-2023.

ويأتي هذا اللقاء بعد التعادل ذهابًا على ملعب سانتياغو برنابيو في إسبانيا بنتيجة 1-1، وبالتالي فإن كافة الأمور مفتوحة على مصراعيها لمعرفة الفريق الذي سيتأهل للمشاركة في نهائي البطولة المرموقة في ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.

وتترقب الجماهير هذا اللقاء بفارغ الصبر، حيث سيجمع بين فريقين كبيرين ومتميزين في كرة القدم، وسيحضر المباراة نخبة من نجوم الكرة العالمية، مما يجعلها من أبرز المباريات الرياضية في العالم.

ويتميز الفريقان بلاعبين موهوبين وخبرة كبيرة في المنافسات الأوروبية، ومن المتوقع أن يقدموا عرضًا ممتعًا ومثيرًا للجماهير في هذه القمة الكروية الحاسمة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر

تأتي قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ظل تقدم الأخير للقب الدوري الإنجليزي بعد تعثر أرسنال، وهذا يعني أنه سيدخل المباراة بحالة نفسية ممتازة وحافز عالٍ لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.

ومن جهة أخرى، يسعى فريق ريال مدريد لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وذلك بعد فوزه بكأس ملك إسبانيا وخسارته للقب الليغا أمام برشلونة، وبالتالي فإنه يتطلع لتحقيق اللقب الأغلى على المستوى الأوروبي لإنهاء الموسم بشكل مميز.

وفي مثل هذه المباريات التي تشهد تنافسًا شديدًا، تخلد التعليقات الشهيرة للمعلقين في ذاكرة الجماهير، ومن بينها التعليق الشهير لعصام الشوالي في إياب نصف نهائي العام الماضي، حيث أثار حماس الجماهير بتعليقه "فما حاجة" قبل أن يعود فريق ريال مدريد ويحرز هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة عن طريق رودريغو.

ويتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة وعروضًا رائعة من الفريقين، وستكون المنافسة حامية الوطيس في ملعب الاتحاد بجدة، حيث يتطلع كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي. ويمكن متابعة المباراة عبر القنوات الرياضية المختلفة التي ستقوم بنقلها مباشرةً.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023؟

كالعادة، لا يمكن متابعة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي سوى من خلال شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

وستكون القمة الإسبانية الإنجليزية متاحة من خلال قناة "beIN Sports HD 1 Premium".

معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الإياب

أسندت قنوات "بي إن سبورتس" مهمة التعليق على مجريات مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للمعلق الجزائري الشهير "حفيظ دراجي".

ويمكنك متابعة المباراة بالتعليق الإنجليزي من خلال الانتقال إلى قناة "beIN Sports HD 1 English".

ما موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الإياب في دوري أبطال أوروبا 2023؟

تقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (الإياب) بملعب الاتحاد يوم الأربعاء 17 مايو/آيار 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.