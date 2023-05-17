ads

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب الاتحاد في مدينة جدة السعودية، حيث سيستضيف الملعب قمة من العيار الثقيل بين فريقي ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الحالي 2022-2023.

ويأتي هذا اللقاء بعد التعادل ذهابًا على ملعب سانتياغو برنابيو في إسبانيا بنتيجة 1-1، وبالتالي فإن كافة الأمور مفتوحة على مصراعيها لمعرفة الفريق الذي سيتأهل للمشاركة في نهائي البطولة المرموقة في ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.

وتترقب الجماهير هذا اللقاء بفارغ الصبر، حيث سيجمع بين فريقين كبيرين ومتميزين في كرة القدم، وسيحضر المباراة نخبة من نجوم الكرة العالمية، مما يجعلها من أبرز المباريات الرياضية في العالم.

ويتميز الفريقان بلاعبين موهوبين وخبرة كبيرة في المنافسات الأوروبية، ومن المتوقع أن يقدموا عرضًا ممتعًا ومثيرًا للجماهير في هذه القمة الكروية الحاسمة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر

تأتي قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ظل تقدم الأخير للقب الدوري الإنجليزي بعد تعثر أرسنال، وهذا يعني أنه سيدخل المباراة بحالة نفسية ممتازة وحافز عالٍ لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.

ومن جهة أخرى، يسعى فريق ريال مدريد لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وذلك بعد فوزه بكأس ملك إسبانيا وخسارته للقب الليغا أمام برشلونة، وبالتالي فإنه يتطلع لتحقيق اللقب الأغلى على المستوى الأوروبي لإنهاء الموسم بشكل مميز.

وفي مثل هذه المباريات التي تشهد تنافسًا شديدًا، تخلد التعليقات الشهيرة للمعلقين في ذاكرة الجماهير، ومن بينها التعليق الشهير لعصام الشوالي في إياب نصف نهائي العام الماضي، حيث أثار حماس الجماهير بتعليقه "فما حاجة" قبل أن يعود فريق ريال مدريد ويحرز هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة عن طريق رودريغو.

ويتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة وعروضًا رائعة من الفريقين، وستكون المنافسة حامية الوطيس في ملعب الاتحاد بجدة، حيث يتطلع كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي. ويمكن متابعة المباراة عبر القنوات الرياضية المختلفة التي ستقوم بنقلها مباشرةً.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023؟

كالعادة، لا يمكن متابعة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي سوى من خلال شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

وستكون القمة الإسبانية الإنجليزية متاحة من خلال قناة "beIN Sports HD 1 Premium".

معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الإياب

أسندت قنوات "بي إن سبورتس" مهمة التعليق على مجريات مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للمعلق الجزائري الشهير "حفيظ دراجي".

ويمكنك متابعة المباراة بالتعليق الإنجليزي من خلال الانتقال إلى قناة "beIN Sports HD 1 English".

ما موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الإياب في دوري أبطال أوروبا 2023؟

تقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (الإياب) بملعب الاتحاد يوم الأربعاء 17 مايو/آيار 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

close
ريال مدريد ريال مدريد أمام مانشستر سيتي ريال مدريد ضد مانشستر سيتي ريال مدريد ضد مانشستر سيتي مباشر ريال مدريد لايف ريال مدريد مباشر ريال مدريد مباشر اليوم ريال مدريد ومانشستر سيتي ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشر أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مانشستر سيتي بث مباشر بث مباشر ريال مدريد اليوم بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي تشكيل مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشرة مباراة ريال مدريد اليوم مباشرة الان مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي مباراة ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد الان مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر الان مشادة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

بعد يوسف أسامة نبيه.. بيراميدز يحصل على توقيع " دينامو الزمالك "

نتائج قبول وزارة الدفاع 1444 في المملكة عبر بوابة التجنيد الموحد.. طرق الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1445 بالسعودية

مجزرة القطبين.. رحيل تسعة نجوم عن الأهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي وسط صدمة الجمهور

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

اوتار نت طائر الرفراف 32 | مسلسل طائر الرفراف الحلقة 32 مترجمة للعربية dailymotion قصة عشق Yalı Çapkını 32

تمت بنجاح.. الأهلي يحسم صفقتين جديدتين

عاجل.. نجم برشلونة ينهي الجدل حول مصيره مع البلوجرانا

عاجل - توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. وترقب بالسوق السوداء وهذا سعر الدولار اليوم