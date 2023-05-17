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يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا ، ويستعد نادي ريال مدريد بقوة لخوض مواجهة نظيره مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في ملعب الاتحاد بجدة، بعد انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 في ملعب سانتياغو برنابيو.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في المباراة والتأهل إلى النهائي للعام الثاني على التوالي، بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب فريق ليفربول.

ومن جهته، يرغب بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في تحقيق الفوز على ريال مدريد والتأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

مشاهدة مباراة المان سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم 

ويعتمد ريال مدريد على جاهزية جميع لاعبيه وتواجدهم مع الفريق في موقعة ملعب الاتحاد، حيث تأكد جاهزية إدواردو كامافينجا، وعودة إيدير ميليتاو بعد غيابه عن مواجهة الذهاب بسبب الإيقاف، مما يزيد من قوة الفريق ويزيد الثقة في إمكانية الفوز والتأهل إلى النهائي. ويمكن متابعة المباراة عبر القنوات الرياضية المختلفة التي ستقوم بنقلها مباشرةً.

يستعد فريق ريال مدريد بكل قوة لمواجهة مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 في ملعب سانتياغو برنابيو.

ويطمح ريال مدريد في تحقيق الفوز في المباراة والتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي، وهو يعتمد على تاريخه الرائع في بطولة دوري أبطال أوروبا للوصول إلى النهائي، حيث حقق الفريق لقب البطولة 14 مرة.

من جهته، يسعى مانشستر سيتي لتحقيق فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعادله في مباراة الذهاب، ويرغب مدرب الفريق بيب جوارديولا في استعادة مستوى مهاجمه إيرلينغ هالاند الذي لم يقدم مستواه المعتاد في المباراة السابقة.

مشاهدة مباراة المان سيتي وريال مدريد يلا شوت

ويواجه الفائز والمتأهل من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، فريق إنتر ميلان الذي تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على ميلان.

وأعرب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن سعادته بوصول فريق ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأشار إلى أنهم يستعدون لمواجهة قوية ويعتمدون على تحسين أدائهم في مباراة الإياب، وهو أمر طبيعي لفريق ريال مدريد الذي وصل إلى هذا الدور 11 مرة خلال آخر 13 موسمًا.

في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الإياب، أكد مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، على أهمية المباراة وضرورة تحسين الأداء عن المباراة السابقة، مشيرًا إلى أن فريقه يصل إلى هذه المرحلة من البطولة بوضع رائع، لكنه ليس غبيًا ويدرك جيدًا أن الفوز في هذه المباراة سيتطلب تقديم أداء أفضل من المباراة الأولى.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

وأضاف جوارديولا: "علينا أن نلعب بشكل أفضل مما قدمناه في المباراة الأولى، فالرغبة وحدها لا تكفي للتأهل إلى النهائي، وندرك جيدًا أهمية هذه المباراة ونحن على استعداد لتقديم كل ما لدينا لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي".

بطاقة المباراة

الفريقان: مانشستر سيتي وريال مدريد.

الحدث: إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

التوقيت: 10:00 مساءً.

الملعب: ملعب الاتحاد.

القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

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