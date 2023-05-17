بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت ، ستكون مدينة مانشستر في المملكة المتحدة مسرحًا لمواجهة مثيرة بين فريقي مانشستر سيتي وريال مدريد، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023. وتقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، وستنطلق الساعة 8:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو" في مدريد قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تمكن كل من إدين هازارد من تسجيل هدف لريال مدريد وإيمريك لابورت من تعديل النتيجة لمانشستر سيتي.

وستنقل المباراة مباشرة على العديد من القنوات الرياضية حول العالم، ويتوقع أن تكون من بينها قنوات "بي إن سبورت" و"سكاي سبورتس" و"كانال بلس" و"دزني بلس"، إلى جانب القنوات الرسمية للبطولة.

ومن المتوقع أن يعتمد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، على تشكيلة قوية تضم العديد من نجوم الفريق، مثل كيفين دي بروين ورحيم ستيرلينغ وإيرلينغ هالاند ورياض محرز وكايل ووكر، فيما سيعتمد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، على النجوم الكبار في الفريق مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وتوني كروس ولوكا مودريتش وناتشو فيرنانديز.

وبالنظر إلى مصير المباراة، فإنه سيكون بمثابة تحدي كبير للفريقين، حيث يحتاج كل منهما إلى الفوز لحسم التأهل إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها في ملعب "أتاتورك أولمبيات إسطنبول" في تركيا، ويتوقع أن يشهد اللقاء منافسة شديدة وأداءً مميزًا من كلا الفريقين.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو يوم الأربعاء 17 مايو 2023، على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد عبر شاشتها.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر سيتي - ريال مدريد الأربعاء 17 مايو 2023،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium الاتحاد

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

دافيد ألابا - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المتوقع أن يعتمد بيب جوارديولا على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

أيمريك لابورتي - روبن دياش - مانويل أكانجي - كايل ووكر

رودري - جون ستونز

بيرناردو سيلفا - كيفين دي بروينه - إلكاي جوندوان

إرلينج هالاند