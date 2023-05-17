مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء فى دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء فى دوري أبطال أوروبا، أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، عن القائمة الرسمية التي ستخوض مواجهة العودة أمام مانشستر سيتي في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي ستقام على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر بعد اليوم الأربعاء.

وشهدت القائمة تواجد جميع نجوم الفريق الأساسيين، بما في ذلك كل من كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وإدين هازارد وتوني كروس ولوكا مودريتش وناتشو فيرنانديز، وسيسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز في هذه المباراة للتأهل إلى المباراة النهائية للمسابقة.

ومن المتوقع أن يعتمد أنشيلوتي على تشكيلة قوية وهجومية، تمكنها من تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز على مانشستر سيتي، وبالتالي التأهل إلى المباراة النهائية، التي يطمح الفريق الإسباني في الفوز بها للمرة الرابعة في خمسة أعوام.

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباراة قوية ومثيرة بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر.

ويأمل كلا الفريقين في تحقيق الفوز في هذه المباراة للتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويسعى فريق مانشستر سيتي إلى الفوز على ملعبه وتحقيق التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة للمرة الثانية في تاريخ الفريق، بعدما فشل في الوصول إلى النهائي في المواسم السابقة.

من جهته، يأمل فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على ملعب منافسه والتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ موسم 2017/2018، حيث يسعى الفريق الإسباني لتحقيق اللقب للمرة الرابعة في خمسة أعوام.

ومن المتوقع أن يدخل كلا الفريقين المباراة بتشكيلة قوية ومهاجمة، تهدف إلى تسجيل أكبر عدد من الأهداف وتحقيق الفوز، والتأهل إلى المباراة النهائية التي ستجمع الفريق المتأهل من هذه المباراة مع فريق إنتر ميلان الإيطالي.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراس المرمى: كورتوا ولونين ولويس لوبيز.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاليجو، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، روديجر وميندي.

الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، وسيبايوس.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو، وماريانو.

وتعادل ريال مدريد مع ضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.