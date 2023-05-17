مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا [يلا شوت]

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا [يلا شوت] ، مباراة ماشنسر سيتي وريال مدريد.. يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة منافسه الإنجليزي مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سيحل الفريق الإسباني ضيفًا على ملعب الاتحاد في مانشستر.

وبالرغم من أن مهمة فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا تبدو أسهل نظريًا للعبور إلى نصف نهائي البطولة بعد التعادل في مباراة الذهاب، إلا أن مثل هذه المواجهات تعتبر دائمًا مباريات قوية ومثيرة بين الفرق الكبيرة المدججة بالنجوم والخبرات الكبيرة في الفوز بالبطولات.

ويتطلع كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة للتأهل إلى الدور التالي من البطولة، حيث يعتبر كلا الفريقين من أشهر الأندية في العالم ولديهما سجل حافل بالانتصارات في البطولات الكبرى.

ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومليئة بالتحديات، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى النصف النهائي من البطولة، وسيكون على المدربين واللاعبين الإسبانيين والإنجليزيين التفكير بشكل استراتيجي لتحقيق النتيجة المرجوة والتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة الأكثر شهرة وتألقًا في العالم.

ماشستر سيتي وريال مدريد بث مباشر.. لقاء الجبابرة

يعد فريق ريال مدريد الإسباني صاحب الألقاب الـ13 في دوري أبطال أوروبا وبطل العالم، من بين أفضل الفرق في العالم، حيث يتمتع بتشكيلة نجومية تُعتبر الأفضل دون شك في العالم، وتضم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ومجموعة من المدافعين المميزين مثل داني كارفخال والبرازيلي إيدير ميليتاو والنسماوي ديفيد ألابا وداني فابيخو والألماني أنطونيو روديجر، والفرنسي فيرلاند ميندي.

ويضم الفريق أيضًا مجموعة من لاعبي خط الوسط الأسطوريين، مثل الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والأوروغوياني فيدي فالفيردي، الذين يمتلكون القدرة على السيطرة على وسط الملعب وصناعة الأهداف وتسجيلها.

ويمتلك الفريق الإسباني أيضًا مجموعة من الأسلحة التهديفية الخطيرة، مثل البلجيكي إيدن هازارد والفرنسي الأفضل في العالم كريم بنزيمة، اللذين يمتلكان القدرة على تحويل أي فرصة إلى هدف وتسجيل الأهداف الحاسمة في المباريات الكبرى، ما يجعل فريق ريال مدريد مرشحًا قويًا لتحقيق الفوز في بطولات الأندية المحلية والقارية.

يتطلع فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مواجهته المرتقبة مع ريال مدريد، حيث يعتمد المدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا على قوة فريقه في الهجوم الإعجازي، والذي يضم مجموعة من النجوم المميزين، مثل النرويجي إيرلينج هالاند الذي يعد أحد أكثر المهاجمين تهديفًا في العالم، والجزائري الخطير رياض محرز، والأرجنتيني الخطير جوليان ألفاريز.

ويشكل هجوم مانشستر سيتي خطرًا كبيرًا على دفاعات الفرق المنافسة، ويعتبر جوارديولا قادرًا على إشراك مجموعة من العناصر القادرة على إحداث الفارق وتحقيق الانتصار في المباريات الكبرى.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

ومن جانبه، فإن فريق ريال مدريد يعتمد على تشكيلة نجومية مميزة في كافة المراكز، وحصل على دفعة معنوية بعد فوزه في الجولة الماضية من الدوري المحلي الإسباني، ومن المتوقع أن يكون لديهم استعدادًا كبيرًا لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، التي ستحدد مصيرهم في البطولة الأوروبية المرموقة، بجانب عدد لا بأس به من أصحاب الخبرات، في مقدمتهم: الحارس إيديرسون مورايس، والإسباني إيميريك لابورت والسويسري الدولي النيجيري الأصل مانويل أكانجي، ثلاثي خط الدفاع.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو اليوم الأربعاء 17 مايو 2023، على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

وتنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports premium HD 1.