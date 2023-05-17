يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم.. YALLA SHOOT

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم.. YALLA SHOOT، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، والتي ستقام على ملعب "الاتحاد" في إنجلترا.

ويتطلع كلا الفريقين للفوز في هذه المباراة المرتقبة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 على ملعب ريال مدريد الأسبوع الماضي، وبالتالي يحتاج كل منهما إلى الفوز أو التعادل بهدفين فأقل للتأهل إلى المباراة النهائية.

ويعتبر فريق مانشستر سيتي من أقوى الفرق في العالم حاليًا، ويتميز بتشكيلة نجومية من اللاعبين المميزين في جميع المراكز، ويعتمد على قوة هجومه في تحقيق الانتصارات، حيث يضم مجموعة من اللاعبين المميزين في خط الهجوم، مثل النرويجي إيرلينغ هالاند والجزائري رياض محرز والأرجنتيني جوليان ألفاريز.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر

أما فريق ريال مدريد، فهو يعتبر من أكثر الفرق تاريخًا في العالم، وحصل على العديد من الألقاب الكبرى على مدى السنوات العديدة الماضية، ويتميز بتشكيلة نجومية في جميع المراكز، ويعتمد على الخبرة والمهارة في تحقيق الانتصارات.

وفي حالة التعادل بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، فإن المباراة ستحسم بركلات الترجيح، وسيواجه الفائز من هذه المباراة الفريق الإيطالي إنتر ميلان في المباراة النهائية التي ستقام في ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا في العاشر من يونيو المقبل.

تشهد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم تكرارًا لنفس اللقاء في الموسم الماضي، حيث تفوق الفريق الإسباني بمجموع المباراتين 6-5 وتأهل إلى النهائي وحقق اللقب على حساب ليفربول.

وفي ذهاب نصف النهائي الموسم الماضي، حقق مانشستر سيتي فوزًا مثيرًا على ملعبه بنتيجة 4-3، لكن ريال مدريد تمكن من تحقيق ريمونتادا تاريخية في مباراة الإياب على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، بعدما حقق الفوز بنتيجة 3-1 في الوقت الإضافي وتأهل إلى النهائي وحقق اللقب بعد ذلك.

يلا شوت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر

وتأهل فريق مانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم بعد تغلبه على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، فيما تأهل ريال مدريد بحامل اللقب إلى نصف النهائي بعد فوزه الكبير على تشيلسي بنتيجة 2-0 في كل مباراة، ليصل مجموع نتيجة المباراتين إلى 4-0.

وبالنظر إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين، يمكن توقع مباراة قوية ومثيرة بينهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، حيث يتطلع كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي ليصبح بطل أوروبا لهذا الموسم.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

أبرز الأرقام القياسية في نصف نهائى دوري الأبطال

يعد ريال مدريد أكثر الأندية التي تأهلت لنصف النهائى، برصيد 15 مرة، يليه «بايرن ميونيخ وبرشلونة»، برصيد 12 مرة، ثم تشيلسي 8 مرات.

أكبر انتصارات شهدها الدور نصف النهائى كان فوز بايرن ميونخ على برشلونة برباعية نظيفة عام 2013، وبنفس النتيجة فاز ريال مدريد على بايرن ميونيخ عام 2014، وليفربول على برشلونة عام 2019.

يعد كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين ظهورا في مواجهات الدور نصف النهائي، برصيد 21 مباراة، يليه «تشافي ألونسو، توني كروس، كريم بنزيما» برصيد 17 مباراة، ثم «تشافي هيرنانديز، توماس مولر، سيرجيو راموس» برصيد 16 مباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

كما يعد كريستيانو رونالدو أفضل هدافي نصف النهائى، برصيد 13 هدفًا، يليه كريم بنزيما «8 أهداف»، روبرت ليفاندوفسكي «7 أهداف»، وليونيل ميسي «6 أهداف».

ويعد كيليان مبابي أصغر من سجل في نصف نهائى دوري أبطال أوروبا، عندما أحرز هدفًا بقميص موناكو في مباراة يوفنتوس عام 2017، وكان يبلغ «18 عامًا و140 يومًا».

كما يعد رايان جيجز أكبر من سجل في نصف نهائى دوري أبطال أوروبا، عندما سجل بقميص مانشستر يونايتد في شباك شالكه، عام 2011، وكان يبلغ «37 عامًا و148 يومًا».

بيب جوارديولا أكثر مدرب في تاريخ المسابقة يتأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 10 مرات، يليه الإيطالي أنشيلوتي «9 مرات»، ثم جوزيه مورينيو «8 مرات»، ثم فيرجسون «7 مرات».