يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا ، تفيد تقارير صحفية ألمانية بأن نادي ريال مدريد يسعى بقوة للتعاقد مع الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ، اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز، بينما يظهر فريق مانشستر سيتي أيضًا اهتمامًا باللاعب ورغبته في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع ديفيز بسبب الاهتمام الطويل الأمد الذي يملكه باللاعب، وذلك في حال عدم تأكيد استمرارية ميندي في الفريق الإسباني.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

ويعاني ريال مدريد من نقص في مركز الظهير الأيسر بسبب إصابات فيرلاند ميندي المتكررة، مما اضطر المدرب كارلو أنشيلوتي إلى اللجوء إلى استخدام لاعب الوسط إدواردو كامافينجا في هذا المركز.

على الجانب الآخر، يراقب فريق مانشستر سيتي بشدة اللاعب ديفيز، ويذكر أن قادة الفريق يرون في اللاعب موهبة كبيرة ويرغبون في ضمه إلى صفوفهم.

ومع ذلك، يرفض فريق بايرن ميونخ بشدة فكرة بيع اللاعب، حيث يعتبرونه لاعبًا أساسيًا في صفوفهم، ويعملون على تمديد عقده الحالي الذي ينتهي في صيف عام 2025.

وبالتالي، يتبقى أن نرى كيف سيتحرك كل فريق في المرحلة المقبلة، وهل سيتمكن أي منهما من ضم اللاعب ديفيز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم

تذاع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي خلال جولة نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا عبر القنوات التالية:-

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beIN 4 k

بصوت المعلق حفيظ دراجي.

توقيت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم

تبدأ مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم خلال جولة نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة:-

7 مساءً بتوقيت موريتانيا.

8 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

9 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال.

11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم والقنوات الناقلة فى دورى أبطال أوروبا

تقام مباراة قوية ومثيرة في جولة نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر في اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو. وسيكون هذا اللقاء مثيرًا ومشوقًا لجماهير كرة القدم حول العالم، ويترقب الجميع بفارغ الصبر احداث المباراة ونتيجتها.