مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم دوري أبطال أوروبا « يلا شوت »

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم دوري أبطال أوروبا « يلا شوت »، يتجدد اللقاء بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2023، وستقام المباراة على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر يوم الأربعاء الموافق 17 مايو، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم هذه المواجهة المثيرة والمتوقعة، والتي ستشهد منافسة قوية بين الفريقين على بطاقة التأهل للمباراة النهائية للبطولة.

انتهت المباراة المثيرة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أُقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 36، بتسديدةٍ صاروخية. ولكن استطاع البلجيكي كيفن دي بروين أن يُدرك التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 67، بعدما سدد تسديدةً قويةً ومتقنةً في شباك الفريق الإسباني.

وبهذه النتيجة، يحتاج كل فريق إلى تحقيق الفوز في مباراة الإياب للتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة. وسيكون اللقاء الإياب في ملعب مانشستر سيتي يوم الأربعاء الموافق 24 مايو.

طريق التأهل

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بايرن ميونخ الألماني في المرحلة السابقة، فيما تأهل فريق ريال مدريد على حساب تشيلسي الإنجليزي في دور الربع نهائي.

ويُذكر أن فريق ريال مدريد تمكن من إقصاء مانشستر سيتي في نصف نهائي الموسم الماضي، بعد فوزه بنتيجة إجمالية 6-5، قبل أن يتوج باللقب على حساب ليفربول.

وبعد هذا التعادل في مباراة الذهاب، يتبقى للفريقين مباراة الإياب في ملعب مانشستر سيتي، حيث سيكون عليهما الفوز للتأهل إلى المباراة النهائية وتحقيق حلم الفوز باللقب الأغلى على مستوى الأندية الأوروبية.

حامل اللقب

في الموسم الماضي 2021-2022، تمكن فريق ريال مدريد من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق ليفربول بهدف دون رد. وبينما يحلم فريق مانشستر سيتي بالتتويج باللقب، فإنه لم يتمكن من تحقيق هذا الحلم على مدار تاريخه. ويأمل مدرب الفريق، بيب جوارديولا، في قيادة السيتيزنز لتحقيق هذا الهدف الكبير وتحقيق اللقب المرموق لعشاق النادي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

ما هي القنوات الناقلة لبطولة دوري أبطال أوروبا؟

يمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، حق البث التلفزيوني وفقا للمناطق، ويقوم ببيع الحقوق كاملة لشركة أو عدة شركات، والتي تقوم بدورها بتوزيعه إما على محطات أخرى أو تقوم بتوزيعها مباشرة.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تذاع مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي، في دوري أبطال أوروبا، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.