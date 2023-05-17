الاقتصاد الياباني ينمو 1.6 % على أساس سنوي في الربع الأول

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن الاقتصاد الياباني نما 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، إذ عوض الاستهلاك الخاص القوي والزيادة غير المتوقعة في الإنفاق الرأسمالي تراجع الطلب الخارجي.

وفاقت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بكثير متوسط تقديرات الاقتصاديين لنمو 0.7 بالمئة على أساس سنوي.

ونما الاستهلاك المحلي الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، 0.6 بالمئة على أساس فصلي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي للنمو، 0.9 بالمئة، مقابل تقديرات الاقتصاديين بانخفاضه.

قلص انخفاض الطلب الخارجي، أو صافي الصادرات، مكاسب الربع الأول بواقع 0.3 نقطة مئوية، والتي عوضتها زيادة الطلب المحلي 0.7 نقطة مئوية.

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