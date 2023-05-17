مباراة ريال مدريد يلا شوت اليوم .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم

مباراة ريال مدريد يلا شوت اليوم.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم ، ستشهد ملعب الاتحاد مباراة حاسمة هذا الأسبوع، حيث سيتواجه فريقا مانشستر سيتي وريال مدريد في مباراة قوية ومثيرة. وستحدد هذه المباراة الفريقين اللذين سيتأهلان لنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول يوم 10 يونيو المقبل، وسيكون الفوز في هذه المباراة هو الهدف الأسمى لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق اللقب الأغلى والأرفع في كرة القدم الأوروبية وإسعاد جماهيره.

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، ضمن مرحلة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت المباراة الأولى التي أقيمت في سانتياجو برنابيو بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويطمح الفريق الإنجليزي، الذي يشارك في دور نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي، في تحقيق الفوز والتأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال والتتويج بلقب المسابقة الأبرز في أوروبا.

وسيكون هذا التحدي الكبير محط أنظار كل عشاق كرة القدم حول العالم، وسيبذل الفريقان قصارى جهدهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.

على الرغم من تحقيق ريال مدريد للتعادل في المباراة الأولى أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه سيواجه صعوبة في تحقيق الفوز على ملعب الاتحاد، حيث يعتبر فريق مانشستر سيتي من أقوى الفرق المحلية في إنجلترا، حيث خسر مرة واحدة فقط على أرضه في هذا الموسم. ويعتبر ملعب الاتحاد من أكثر الملاعب صعوبة للفرق المتنافسة، وهذا سيجعل مهمة ريال مدريد في تحقيق الفوز صعبة للغاية.

علاوة على ذلك، سيفتقد ريال مدريد الأجواء الرائعة في ملعب سانتياجو برنابيو التي ساهمت في فوزه في مباراة إياب نصف النهائي الموسم الماضي بنتيجة 3-1 وتأهله للنهائي، على الرغم من خسارته في مباراة الذهاب في ملعب الاتحاد بنتيجة 4-3.

وهذا يعني أن ريال مدريد سيحتاج إلى تحقيق الفوز على ملعب الاتحاد دون دعم جماهيره الحماسية، وهذا سيكون تحديًا كبيرًا بالنسبة للفريق الإسباني.

وسيبذل ريال مدريد قصارى جهده لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام فريق قوي ومتماسك مثل مانشستر سيتي.

ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر

انتهت تدريبات فريق ريال مدريد الإسباني استعدادًا لمواجهة فريق مانشستر سيتي في مباراة العودة لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

ويأمل الفريق الإنجليزي في تحقيق إنجاز تاريخي عندما يواجه ريال مدريد، حيث يسعى بكل قوة للتأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا والمنافسة على اللقب المرموق للمسابقة.

وسيكون هذا التحدي الكبير محط أنظار كل عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يتنافس الفريقان على الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية. وسيبذل كل فريق قصارى جهده لتحقيق هذا الهدف الكبير وسط أجواء حماسية ومشوقة في ملعب الاتحاد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

من جانبه، يطمح فريق ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، بهدف تحقيق اللقب الـ15 في تاريخ النادي وتعزيز مكانته كواحدة من أعظم الأندية في القارة الأوروبية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ستقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ومصر.

تعتبر مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية هي الناقلة الحصرية لحقوق بث البطولات الأوروبية، سواء للأندية أو المنتخبات في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، من المحيط إلى الخليج.

وستقوم قناتي “beIN Sports 1 HD Premium” و“beIN 4K HDR” بنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على الهواء مباشرة.