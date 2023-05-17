بث مباشر مباراة ريال مدريد يلا شوت: مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة ريال مدريد يلا شوت: مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت ، يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بكل قوة وحماس لمواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء 17 مايو، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ويتطلع الفريق الإنجليزي إلى تحقيق الفوز في المباراة اليوم والتأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على لقب البطولة الأبرز في أوروبا.

وسيكون هذا اللقاء محط أنظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث سيبذل كل فريق جهده ومهاراته للفوز والانتصار في هذه المواجهة الحاسمة، ويترقب الجميع هذا اللقاء بشغف وحماس، حيث ستكون المعركة شرسة بين الفريقين اللذين يمتلكان الكثير من الخبرات والمهارات الكروية.

تقام اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 مباراة حاسمة بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني على ستاد الاتحاد في مدينة مانشستر، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ما يجعل المباراة اليوم أكثر أهمية وتحديًا لكل من الفريقين.

وستكون المعركة شرسة بين الفريقين الذين يسعيان بكل قوة إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، وسيكون هذا اللقاء محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يترقب الجميع النتيجة النهائية لهذه المباراة المهمة.

ملعب مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على ستاد الاتحاد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 17 مايو في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و22:00 بتوقيت مكة المكرمة و20:00 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تبث مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر قنوات

Sky Sport Uno Italia

TV3+ Denmark

Tring Sport 1 HD

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

T Sport 1 HD

Cosmote Sport 1 HD

Ziggo Sport Select HD

Arena Sport 1 HD Croatia

Club RTL

M. Liga de Campeones

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Sky Sport Football Italia

Premier Sport HD Slovakia

نتيجة مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بين الفريقين

وانتهت مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بين فريق ريال مدريد ضد نظيره مانشستر سيتي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب سانتياجو برنابيو.