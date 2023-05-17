عرض أوروبي وآخر عربي لـ بيرسي تاو.. وكولر يرفض رحيل اللاعب

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة النادي القلعة الحمراء الحفاظ على الجناح الأيمن للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة “The South african” بيرسي تاو يمتلك عروض عديدة للرحيل عن الأهلي أبرزها بيرنلي الإنجليزي والهلال السعودي".

كما تلقى عدة عروض تركية وبلجيكية، بالإضافة إلى رغبة صنداونز في عودة اللاعب مرة أخرى إلى النادي.

السويسرى مارسيل كولر يتمسك بتواجد تاو

وتمسك المدرب السويسرى مارسيل كولر بتواجد بيرسي تاو بعد تألقه الفترة الأخيرة، وطلب من إدارة النادي الأهلي عدم التفريط في الدولي جنوب الإفريقي خلال المواسم المقبلة خاصة أن المارد الأحمر يسعى للفوز بكل البطولات.

وتألق لاعب صنداونز السابق في الفترة الحالية فى صفوف المارد الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، وابتعد بشكل كبير عن الإصابات التي كانت تلحق به في المواسم الماضية.

وكان الأهلي قد حقق الانتصار على فريق باب سويقة في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، سجل بيرسي تاو (هدفين) ومحمود كهربا، على ملعب حماد العقربي برادس.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي هاو مارسيل كولر بيرنلي الهلال رحيل بيرسي تاو
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