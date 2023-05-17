تشكيل وحكام جمهورية شبين وبلدية المحلة في قمة بحري الجماهيرية

يحتضن ملعب نادي جمهورية شبين مباراة ة جماهيرية مرتقبة تجمع جمهورية شبين بقيادة عصام شعبان مع بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف بالجولة السادسة والعشرون لمنافسات مجموعة بحري في دوري القسم الثاني.

وجاء تشكيل الجمهورية مكونا من..

احمد المحرات وعماد حلمي ومحمد كالوشة ومحمد ستين ومحمود منورة وزياد الشيات ومصطفى حافظ ومحمد ابو طالب ومؤمن محسن ومصطفى سمارة واستي ف ن.

وفي مقاعد البدلاء يتواجد..

محمد مصطفى ومحمد سلامه وأحمد جمال وبسام وحيد

ومصطفى عزت ومحمود مقلد ومحمود صلاح

ويخوض البلدية المواجهة الهامة بتشكيل يضم كلا من..

احمد حسين ومحمد رجب ومحمد عبد الرازق والسيد عوض وحسام حسن وأحمد حسن وعبد الرحمن اللاهوني ويوسف علاء وأحمد حسن الجناوي واسلام سمير.

وفي البدلاء..

محمد فتحي وسليمان خالد وابراهيم صلاح وإسماعيل سليماني وذوز وحيد محسن وأحمد الشامي وأحمد مجدي كهربا ومحمود حكيم.



يدخل شبين اللقاء برصيد ٤٤ نقطة بالمركز الرابع بالتساوي مع ابو قير، بينما يحتل البلدية المركز الأول برصيد ٤٥ نقطة بالتساوي مع طنطا.





ويدير اللقاء الحكم الدولي محمد عادل يعاونه مساعد أول شريف عبد الله ومساعد ثان ممدوح مرسي وحكم رابع محمود السعدوني.

ويراقب المباراة من لجنة المسابقات خالد جميل منطقة الشرقية، ويراقب الحكام مدحت صلاح منطقة الجيزة.