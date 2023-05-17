المشدد 15 عامًا لشقيقين قتلا فلاحًا في الدقهلية لخلاف على عقد زواج عرفي

محافظات
محكمة جنايات المنصورة
محكمة جنايات المنصورة ارشيفية

قضت محكمة جنايات المنصورة " الدائرة الثانية " بالسجن المشدد 15 عامًا لشقيقين وعاطل وذلك لإدانتهم بقتل فلاح بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس محافظة الدقهلية وذلك بعدما استعانت سيدة بالمجني عليه والمتهم الثالث للتحصل على عقد زواجها العرفي من أحد المتهمين الشقيقين واطلقا صوبه أعيرة نارية فأرادوه قتيلا وأصابوا المتهم الهارب.

صدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف إسماعيل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار ‏وسام ماهر السيد، والمستشار عبدالله عبدالله مطاوع بحبح، والمستشار السيد  عبده محمد في القضية رقم 18372لسنة 2022 جنايات دكرنس المقيدة 2690 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم المحامي العام لنيابة المنصورة الكلية قد أحال كلًا من " محمد. ا. م.أ" محبوس 38 عامًا، عامل، وشقيقه "عبد الله" محبوس 26 عامًا، مقيمين بقرية ميت النحال مركز دكرنس و" إسماعيل. ا. ع.خ"، هارب لأنه في يوم 5/12/2022 بدائرة مركز دكرنس في محافظة الدقهلية، المتهمان الأول والثاني قتلا عمدًا المجني عليه "أحمد عبد الحميد عبد المنعم جمعة "- مع سبق الإصرار والترصد - بأن بيتا النية وعقد العزم علي قتله وأعدا لذلك الغرض أسلحة نارية " بندقية آلية  و خرطوش " وتربص له بالمكان الذي أيقن مروره من أمامه بالطريق العام وما أن ظفره حتي أطلقوا صوابه عدة أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه.

وأدلي المقدم محمد فوزي رئيس مباحث دكرنس في ذلك الوقت بشهادتة  أمام النيابة العامة بأنه أثر ورود بلاغ بنشوب مشاجرة إنتقل لمحل الواقعة وأبصر جثة المحني عليه مسجاة أرضًا غارقًا بدمائه وعثر محل الواقعة علي بندقية آليه وتوصلت تحرياته علي أنه إثر خلافات علي زواج عرفي بعد أن إستعانت سيدة بالمجني عليه وآخر للتحصل علي عقد الزواج التي تزوجت من أحد المتهمين عرفيًا وأطلقا الشقيقين أعيرة نارية فأرادوه قتيلًا.

نيابة المنصورة محكمة جنايات النيابة العامة محافظة الدقهلية رئيس المحكمة محكمة جنايات المنصورة
Elfagr.org

مواد متعلقة

جنايات المنصورة تنظر قضية المتهم بقتل ترزي داخل مسجد

ننشر حيثيات حكم جنايات بورسعيد في واقعة دهس مهندس بسيارة مخمور

حيثيات حكم جنايات بورسعيد بإيداع متهم بمصحة مختصة بدلًا من السجن
ads
ads

الأكثر قراءة

مجزرة القطبين.. رحيل تسعة نجوم عن الأهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي وسط صدمة الجمهور وعودة الخماسي المهاجر

الآن نتائج قبول وزارة الدفاع 1444 في المملكة عبر بوابة التجنيد الموحد.. طرق الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1445 بالسعودية

عاجل.. انهيار السوق السوداء وترقب المركزي | سعر الريال السعودى اليوم يصمد أمام الجنيه المصري

بعد يوسف أسامة نبيه.. بيراميدز يحصل على توقيع " دينامو الزمالك "

عاجل - السوق السوداء تختنق والجنيه يعلن صموده | سعر الدولار اليوم قبل ساعات من اجتماع المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم الأربعاء في السوق السوداء قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

عاجل.. التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و مان سيتي اليوم الاربعاء مجانًا علي استرا والنايل سات.. اتفرج من البيت ومتنزلش القهوة