إمتحانات الشهادة الإعدادية| تأجيل مادة الدراسات الاجتماعية بالدقهلية.. السبب والموعد

امتحانات الشهادة الإعدادية.. قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ناصر شعبان تأجيل امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وذلك بعد تسريب بعض أسئلة الامتحان، وبعد العرض على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

سبب تأجيل امتحان الدراسات بالدقهلية

وتم تسريب الامتحان عبر بعض المواقع الإلكترونية، مما تم تأجيل الدراسات الإجتماعية وأصبح اليوم الخميس، لم يعد آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

موعد امتحان الدراسات الاجتماعية

وكشف شعبان، عن موعد امتحان مادة الدراسات الإجتماعية، معلنا أنه تقرر عقد الامتحان يوم السبت المقبل 20 مايو وذلك بسبب تسريب الامتحان الذى كان مقررًا له اليوم.

ومن جهته، أكد وكيل الوزارة أنه جارِ اتخاذ الإجراءات القانونية، علما بأنه كان قد تم مراجعة الامتحان فنيا من قبل لجنة مختصة ومحايدة، وتم ثبوت عدم وجود أخطاء لغوية أو فنية وأن ورقة الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

ومن جهته، قال إنه جرى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية لانعقاد الامتحانات وفق إجراءات احترازية ووقائية وأمنيه، بهدف توفير المناخ المنايسب للطلاب، لأداء الامتحانات بسلام..

ولفت إلى ضرورة التصدى بكل حسم لأي محاولات للغش، بجانب منع استخدام المحمول داخل اللجان، سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان حرصا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وهناك 125 ألفا و388 من طلاب الشهادة الإعدادية بقسميها (التعليم العام والتعليم المهني) انتظموا باللجان، منذ بداية الفترة الأولى للامتحان منهم 123 ألفا و812 طالبا بالتعليم العام يؤدون امتحان مادة الحاسب الآلي.