حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حول رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023، للاستعلام ومعرفة أرقام جلوس الطلاب قبل خوض ماراثون الامتحانات.

الثانوية العامة

موعد امتحانات الثانوية العامة

ويبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط يسهل عليهم معرفة أرقام الجلوس لامتحانات الثانوية العامة المقرر إنطلاقها يوم الاثنين 12 يونيو بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس 13 يوليو بمادة الأحياء، الفلسفة والمنطق، الجبر والهندسة الفراغية.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، لإعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 للطلاب خلال الأيام المقبلة.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

ولمزيد من التفاصيل حول رابط أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة للطلاب نوفره لكم في السطور التالية مع اتباع حطوات بسيطة تسهل علكيم عملية البحث.

1- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاستعلام عنه فور الإعلان رسميًا من هــــنــــا.

2- يقوم الطالب أو ولي الأمر باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد.

3- لا بد من الضغط على كلمة الاستعلام عن رقم الجلوس والاطلاع على مقر لجنة سير الامتحان.