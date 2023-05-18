ما هي شروط الحصول على رخصة اقتناء الأسلحة فى السعودية؟

ننشر لكم عبر موقع الفجر الإلكتروني في السطور التالية تفاصيل وشروط الحصول على رخصة اقتناء الأسلحة في السعودية، وهذا بعد البحث عنها في الفترة الأخيرة، بعد إعلان حساب الأمن العام السعودي عن الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص.

شروط الحصول على رخصة اقتناء الأسلحة في السعودية

- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.

- وضع شرط أساسي خاص بالعمر، بحيث لا يقل عمر طالب الترخيص عن 22 عاما.

- عدم وجود أي من القيود الأمنية التي تمنع حصوله على الترخيص.

- عدم وجود أي عاهة أو مرض يمنعه من استخدام السلاح بشكل صحيح.

- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.

- ألا يكون قد أجرى أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه، أو تغيير معلوماته أو آلية عمله.

سلاح

حالات إلغاء رخصة الأسلحة

- وفاة الشخص المرخص له أو فقد أهليته.

- فقد أحد شروط الحصول على الترخيص السابق ذكرها.

- صدور قرار بمصادرة السلاح وذخيرته

وحرص موقع الفجر الإلكتروني في السطور السابقة على نشر تفاصيل وشروط الحصول على رخصة اقتناء الأسلحة في السعودية، وهذا بعد البحث عنها في الفترة الأخيرة، بعد إعلان حساب الأمن العام السعودي عن الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص.