حرصا من موقع الفجر الإلكتروني على تزويد المتابعين بكافة التفاصيل والمعلومات التي يبحثون عنها والخاصة بالمملكة العربية السعودية، نوفر لكم في السطور التالية طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في وزارة الدفاع 1444هـ، حيث تعد فرصة الالتحاق بوظائف وزارة الدفاع فرصة يرغب الكثير من الأشخاص انتهازها.

وتعتبر وزارة الدفاع واحدة من أهم الوزارات الموجودة في المملكة العربية السعودية التي تعمل على الحفاظ على الأمن والأمان في داخل المملكة.

ومن جهتهم، يسعى الجميع من الرجال والنساء للالتحاق بإحدى الوظائف التي تم الإعلان عنها مؤخرا ليكون فردًا من أفرادها.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في وزارة الدفاع 1444هـ

1- تسجيل الدخول إلى رابط بوابة القبول الموحد الخاص بوزارة الدفاع tajnid.mid.gov.sa.

2- قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة لتتمكن مكن الدخول.

3- قم بالضغط على أيقونة نتائج القبول.

4- سوف تظهر رسالة تفيد بقبولك لقد تم ترشيحك، وإذا تم رفضك سوف تظهر على الشاشة عبارة نعتذر عن عدم قبول هذه الفترة.

5- إذا كنت من المقبولين يجب أن تقوم بحجز موعد للمقابلة الشخصية وجهز أوراق الحضور.

نتائج قبول وزارة الدفاع عبر أبشر للتوظيف