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طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في وزارة الدفاع 1444هـ

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وزارة الدفاع 1444
وزارة الدفاع 1444

حرصا من موقع الفجر الإلكتروني على تزويد المتابعين بكافة التفاصيل والمعلومات التي يبحثون عنها والخاصة بالمملكة العربية السعودية، نوفر لكم في السطور التالية طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في وزارة الدفاع 1444هـ، حيث تعد فرصة الالتحاق بوظائف وزارة الدفاع فرصة يرغب الكثير من الأشخاص انتهازها.

وتعتبر وزارة الدفاع واحدة من أهم الوزارات الموجودة في المملكة العربية السعودية التي تعمل على الحفاظ على الأمن والأمان في داخل المملكة.

ومن جهتهم، يسعى الجميع من الرجال والنساء للالتحاق بإحدى الوظائف التي تم الإعلان عنها مؤخرا ليكون فردًا من أفرادها.

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طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في وزارة الدفاع 1444هـ

1- تسجيل الدخول إلى رابط بوابة القبول الموحد الخاص بوزارة الدفاع tajnid.mid.gov.sa.

2- قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة لتتمكن مكن الدخول.

3- قم بالضغط على أيقونة نتائج القبول.

4- سوف تظهر رسالة تفيد بقبولك لقد تم ترشيحك، وإذا تم رفضك سوف تظهر على الشاشة عبارة نعتذر عن عدم قبول هذه الفترة.

5- إذا كنت من المقبولين يجب أن تقوم بحجز موعد للمقابلة الشخصية وجهز أوراق الحضور.

نتائج قبول وزارة الدفاع عبر أبشر للتوظيف

  • قم بالدخول إلى موقع أبشر للتوظيف.
  • قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الدخول الخاصة بك إذا سجلت من قبل.
  • إذا لم تكن مسجلًا، ستحتاج إلى إنشاء حساب جديد.
  • بعد قيامك بتسجيل الدخول قم بالانتقال إلى قسم التوظيف في القائمة الرئيسية.
  • قم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج القبول.
  • يطلب منك النظام القيام بإدخال مجموعة من البيانات للتحقق من هويتك، مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
  • بعد الانتهاء من التحقق من البيانات، سيعرض النظام لك نتائج القبول.
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