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بعد انتشار شائعات البطيخ المسرطن بالأسواق.. طرق شراء البطيخ الآمن

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البطيخ
البطيخ

يبحث المواطنين عن البطيخ وطرق شراءه بطريقة صحيحة منعا من شراء البطيخ الفاسد وخاصة بعد انتشار شائعات وجود بطيخ مسرطن بالأسواق.

ومن هنا، يحرص الفجر الإلكتروني على توفير طرق الشراء الأمنة التي يجب اتباعها للحصول على بطيخ سليم وآمن.

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طرق شراء البطيخ الآمن 

هناك خطوات يجب أن يتبعها الشخص عند شراء البطيخ وخاصة بعد انتشار شائعات انتشار البطيخ المسرطن بالأسواق، وإليكم الطرق البسيطة التي من خلالها يتم الاستعلام عن الحصول على البطيخ الجيد:

1- يفضل شراء البطيخ الذي توجد على قشرته بقع صفراء أو برتقالية اللون.

2- تظهر على البطيخ الأحمر نقاط بنية اللون وتؤكد أن النحل لامس أجزاء التلقيح على زهرة البطيخ عدة مرات.

3- النقر على البطيخة فإذا سمعت رنينا أعلم أنه أحمر حلو المذاق.

4- يجب التأكد من أن يكون ذيل البطيخ جافا ويابسا.

هل يوجد انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق؟

ومن جهتها، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، مبينة أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الزراعة أن جميع المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق المحلية بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماما وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، كما ناشدة المواطنين على عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

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