حيدر طالب: أسرار هندسة بناء الأهرامات لا تزال غامضة

كشف المهندس حيدر طالب رئيس شُعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين العراقيين، بأن الأهرامات ما زالت تحوي كثيرًا من الأسرار التي لم تُكتشف بعد، مشيرًا إلى أن هذه الأسرار تتعلق بهندسة بنائه، ولذلك فإن الكلمة هنا لعلماء الهندسة وليس الآثار.

وأضاف: "قبل نحو عامين بدأ فريق من علماء الهندسة من مصر واليابان وفرنسا أبحاثًا لكشف أسرار بناء الأهرامات باستخدام تكنولوجيا جزيئات "الميون"، التي استطاعوا من خلالها اكتشاف وجود فراغ كبير داخل الهرم الأكبر "خوفو"، وأُعلن عن هذا الاكتشاف منذ عام، لكن الأبحاث لا تزال مستمرة لمعرفة سبب وجود هذا الفراغ.

وأكد "حيدر" بأن الفريق العلمي لا يزال مستمرًا في العمل باستخدام تكنولوجيا "الميون" والأشعة تحت الحمراء في مسح الهرم الأكبر، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يُكشف عن كيفية بناء الأهرامات خاصة هرم خوفو".

واختتم بأن الفريق تمكن من إيجاد فراغ داخل الهرم، ويعمل حاليًا على تأكيد هذه النتائج ومعرفة حجم الفراغ وأسباب وجوده، مشيرًا إلى أن الهرم الأكبر يحوي كثيرًا من الأسرار الهندسية؛ فمثلًا لا يُعرف أحد سبب وجود "الغراند غاليري" داخله، وهو عبارة عن ممر واسع داخل الهرم يأتي بعد الممر الضيق الموجود عند مدخله.

وأوضح أن هناك اجتهادات ونظريات حول أسباب بناء الهرم، لكنها غير مؤكدة علميًا، مثل القول بأن هدف "الغراند غاليري"، هو إدخال جثة الفرعون، لكن الجثة تمر عبر ممر ضيق في البداية، فما الحاجة لتوسيعه، وكذلك التفسيرات التي تقول، إن سبب وجود 5 حجرات فارغة فوق الحجرة الرئيسة التي عُثر بها على تابوت "خوفو" الفارغ، هو تخفيف الأحمال، وهذا غير صحيح هندسيًا، وقد يكون كذلك في الغرفة الخامسة، أما في باقي الحجرات فلا نعرف سبب وجودها.