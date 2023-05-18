"موازنة البرلمان" قبل قرار المركزي: رفع سعر الفائدة يؤدي إلى انكماش النشاط الاقتصادي

قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى انكماش النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مهمة البنوك المركزية هي مواجهة التضخم.

وأضاف "الفقي" في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس أن التضخم يؤدي إلى أعباء على موازنة الدولة ويؤدي إلى زيادة الهوة بين الفقراء والأغنياء.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت لتفاقم معدلات التضخم، موضحًا أن إغلاق النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا أضر بالاقتصادي العالمي.

وأوضح أن مراكز الإمداد تأثرت على مستوى العالم ما أدى لارتفاع الأسعار، منوهًا إلى أن القطاع الصناعي لا يعمل بكامل طاقته.

ومن المنتظر أن يُعلن البنك المركزي اليوم الخميس عن قراراته بشأن سعر الفائدة وما إذا كان سيقوم بتثبيت السعر أو رفعه أو خفضه وذلك عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية.