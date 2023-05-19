التضخم باليابان يسجل أعلى مستوى في 4 عقود



واصل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في اليابان خلال أبريل نيسان تسجيل معدلات أعلى بكثير من نسبة الـ2% التي تستهدفها السلطات، فيما وصل مؤشر رئيسي يستبعد تأثيرات الوقود إلى أعلى مستوى في 4 عقود.

وأظهرت بيانات نُشرت الجمعة 19 أيار مايو أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، الذي يستبعد الأغذية الطازجة ولكنه يشمل عناصر الطاقة، ارتفع 3.4% في أبريل نيسان على أساس سنوي وهو ما جاء متماشيًا مع توقعات المحللين لكنه أعلى من النسبة المسجلة في مارس آذار وبلغت 3.1%.

أما المؤشر الذي يستثني كلا من الأغذية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره المقياس الأبرز لاتجاهات الأسعار المحلية التي يحركها الطلب، فقد ارتفع 4.1% في أبريل نيسان على أساس سنوي، في أسرع وتيرة منذ سبتمبر أيلول 1981.