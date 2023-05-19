فورد تستدعي 422 ألف سيارة لاحتمال تعطل وحدة معالجة الصور



تعتزم شركة فورد (‏Ford Motor‏) استدعاء 422 ألف سيارة متعددة الاستخدامات في ‏الولايات المتحدة بسبب احتمال تعطل وحدة معالجة الصور وهو ما سيحول دون ‏عرض صور كاميرا الرؤية الخلفية.‏



ويشمل الاستدعاء طُرز إكسبلورر ولينكولن أفياتور إنتاج بين عامي2020 و2023 ‏وطراز لينكولن كورسير إنتاج 2020-2022 المزودة بكاميرا بزاوية 360 درجة.‏



وكانت الشركة سحبت سيارات من إنتاجها للسبب نفسه في 2021 و2023. ‏وعدلت ‏Ford‏ العام الماضي برمجيات وحدة معالجة الصور في محاولة لحل ‏المشكلة.‏



وقالت ‏Ford‏ اليوم إنها "تعمل مع الموردين لتحديد السبب الرئيسي ‏للمشكلة وتوفير الحل المناسب في أسرع وقت".‏

وقالت شركة فورد الأميركية لصناعة السيارات الثلاثاء 14 فبراير شباط إنها تخطط لإلغاء 3800 وظيفة في مجال تطوير المنتجات والإدارة في أوروبا في السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى ارتفاع التكاليف والحاجة إلى هيكلة أكثر مرونة حيث تقوم بتوجيه الإنتاج إلى السيارات الكهربائية.

وقالت الشركة إنها ستلغي نحو 2300 وظيفة في ألمانيا و1300 في المملكة المتحدة و200 في بقية أوروبا، مضيفة أنها تعتزم تحقيق التخفيضات من خلال برامج الفصل الطوعي.

وقال مارتن ساندر، رئيس شركة فورد ألمانيا،، إن شركة صناعة السيارات الأمريكية ستحتفظ بنحو 3400 مهندس في أوروبا سيعتمدون على التكنولوجيا الأساسية المقدمة من نظرائهم الأمريكيين وتكييفها مع العملاء الأوروبيين.