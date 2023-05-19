بهدف رعاية المنظمات الأهلية الخضراء.. بروتوكول تعاون بين المركز القومى للبحوث ومصر الخير

وقع المركز القومى للبحوث، بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، ومركز "التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة"، لدعم تنفيذ أنشطة "المركز العربى لاستدامة العمل الأهلى "التابع لمؤسسة مصر الخير، فى إنفاذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وقع البروتوكول كل من الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث والدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، حضر التوقيع الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومى للبحوث للشئون العلمية والبحثية، الدكتورة فجر عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، والدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير.

من جانبه، قال الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، أن المركز القومى للبحوث يهتم فى المقام الأول بخدمة الاقتصاد الوطنى من جميع النواحى.وعبر عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، مقدما الشكر للمؤسسة على مجهوداتها فى مصر، وأضاف درويش، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين معاهد المركز القومى للبحوث وقطاعات مؤسسة مصر الخير المختلفة.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد رفاعى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخيرعن اعتزازه بالتعاون مع المركز القومى للبحوث، بما يضمه من علماء أجلاء، ويرى أن البرتوكول هو بداية تعاون مثمر مع المركز فى قطاعات مؤسسة مصر الخير المختلفة ومنها قطاعات الصحة والجمعيات الأهلية ومناحى الحياة والغارمين وقطاع التعليم والبحث العلمى.

وأضاف رفاعى، أنه بموجب البروتوكول، ستتابع مؤسسة مصر الخير إدارة وتنفيذ ومتابعة أنشطة مبادرة المنظمات الأهلية الخضراء، مع تقديم الدعم الفنى المؤسسى لتطوير المنظمات الأهلية وفق قواعد البيانات التى يمتلكها قطاع تطوير الجمعيات باالمؤسسة، فضلا عن تقديم الدعم الفنى المؤسسى لتطوير المنظمات الأهلية لتحسين أداء المنظمات الأهلية وربطها بأهداف التنمية المستدامة والعمل المناخى.

من جانبه، قال الدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إنه سيتم تأهيل الكوادر العاملة بالعمل الأهلى فى مجال التنمية المحلية المستدامة والعمل المناخى، مع إعداد وتصميم وإدارة نظم الاعتماد للمنظمات الأهلية الخضراء وإصدار شهادات به، بالإضافة إلى إطلاق وإدارة منح صغيرة للمبادرات الشبابية المجتمعية فى مجال التنمية المستدامة والعمل المناخى وبالتعاون مع الجهات المانحة والمختصة.

وفى السياق ذاته أضافت الدكتورة فجر عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أن البروتوكول يخدم التغيرات المناخية والتنمية المستدامة وهى قضية عالمية وأقليمية وبالطبع محليه، مشيره إلى ان التعاون مع برامج مؤسسة مصر الخير والقوافل التى يتم تنظيمها على مستوى القطاعات المختلفة سيزيد مخرجات مركز التميز للتغيرات المناخية قوه بدافع المساعده فى تفهم قضايا التغيرات المناخية والعمل على حلها ليس بحثيا فقط ولكن مجتمعيًا.

وبموجب البروتوكول، تقوم الأطراف الثلاثة على تعزيز إسهام العمل الأهلى العربى فى التنمية المستدامة والتغيرات المناخية. والعمل على دعم مجهودات منظمات العمل الاهلى العربى على المستوى القومى والعربى. والعمل على بناء قدرات المنظمات الأهلية فى مجال التنمية المستدامة التغيرات المناخية، وقد تبادل الطرفين إهداء الدروع.