مشاهدة مباراة الأهلي والترجي مباشر اليوم

بث مباشر.. مشاهدة الأهلي والترجي يلاشوت اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي اليوم، يبحث عنه عشاق الفريقين في مباراة الإياب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023. يرغب الجمهور في العثور على القنوات الناقلة لهذه المواجهة المرتقبة، حيث يتنافس الفريقان على الوصول إلى النهائي.

في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، يستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي على أرض استاد القاهرة الدولي. وصعد الأهلي بثقة كبيرة بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0 في رادس. وسيواجه الفائز في هذه المواجهة النارية، الفريق الفائز في مواجهة وداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي في نهائي البطولة المرتقب.

مشاهدة الأهلي والترجي يلاشوت اليوم

يتم انطلاق صافرة بداية مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الان في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت موريتانيا، والثامنة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والتاسعة مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والعاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

تنقل مباراة الأهلي والترجي من خلال شبكة قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا في المنطقة العربية، وتنقل المباراة عبر قناة «beIN Sports HD 4»، وتنقل المباراة عبر البث الأرضي، من خلال قناة تايم سبورتس.

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تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

التردد: 12245.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

تنقل المباراة عبر «بي إن سبورتس»، بتعليق حسن العيدروس ومن خلال تايم سبورت، عبر المعلق أيمن الكاشف.

يعاني الأهلي من بعض الغيابات بداعي الإصابة، مثل الحارس محمد الشناوي. ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأهلي أمام الترجي في دوري الأبطال من

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد القندوسي، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

وصل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة عشرة في تاريخه (بمسماها القديم والجديد) والرابعة على التوالي بعد التأهل عن طريق التعادل السلبي مع الرجاء المغربي في مباراة إياب ربع النهائي. استضافت هذه المباراة مدينة الدار البيضاء المغربية كازبلانكا. وقد فاز المارد الأحمر في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة بنتيجة 2-0 بتوقيع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.