مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا [ يلا شوت ] ينهي فريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر اليوم الخميس استعداداته لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير قبل الإعلان عن قائمة المباراة التي ستتم بعد ذلك في معسكر مغلق الليلة.

بعد أن حقق المارد الأحمر انتصارًا ثمينًا خارج الديار، فإنه على أعتاب التأهل إلى نهائي دوري الأبطال للعام الرابع على التوالي والـ16 في تاريخه، بفضل هدفين من اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو وهدف من محمود عبدالمنعم كهربا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والترجي في استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خياراتٍ عديدة للتأهل إلى المباراة النهائية، حيث يمكنه الفوز أو التعادل بأي نتيجةٍ أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين. ويأمل الفريق وجماهيره في تحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية للبطولة الأفريقية المرموقة.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر

يستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في العاشرة مساءً غدًا الجمعة على استاد القاهرة الدولي. وقد تأهل الأهلي لهذا الدور للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخه بطولة دوري أبطال إفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، بعد التعادل دون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مباراة الإياب بدور الثمانية. وكان الفريق قد فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد الألقاب المفتوحة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز بالبطولة عشر مرات. ويلي الأهلي في هذا السباق كل من مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، ثم الترجي التونسي بأربعة ألقاب. وتأتي بعدهم أندية كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسى

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

حكم مباراة الأهلى والترجى التونسى

ويدير الموريتاني بيدا دحاني مباراة العودة بين الاهلى والترجى في القاهرة يوم 19 مايو، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.

خبر سار للفرق المشاركة في البطولة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة عن زيادة جوائز بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. وأوضح الكاف أن الفائز بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي سيحصل على 4 ملايين دولار بدلًا من 2.5 مليون دولار، فيما سيحصل الفائز بكأس الكونفدرالية على 2 مليون دولار بدلًا من 1.25 مليون دولار كجائزة سابقة.

وسيحصل وصيف دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي على 2 مليون دولار، وستكون جوائز الفرق التي تصل إلى الدور نصف النهائي في الدوري الأبطال هي 1.2 مليون دولار، فيما ستحصل الفرق التي تصل إلى ربع النهائي على 900 ألف دولار، والفرق التي تحتل المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات ستحصل على 700 ألف دولار.

وفيما يتعلق بكأس الكونفدرالية، سيحصل وصيف البطولة على مليون دولار، فيما ستكون جوائز الفرق التي تصل إلى الدور نصف النهائي هي 750 ألف دولار، والفرق التي تصل إلى ربع النهائي ستحصل على 550 ألف دولار، والفرق التي تحتل المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات ستحصل على 400 ألف دولار.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراته أمام الترجي التونسي بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم- محمود متولي- خالد عبد الفتاح- علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية- مروان عطية- أليو ديانج.

خط الهجوم: محمد شريف- بيرسي تاو- أحمد عبد القادر.

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تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ الترجي مباراته أمام الأهلي بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: صدقي الدبشي.

خط الدفاع: محمد بن علي- ياسين مرياح- محمد أمين توجاي- محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان- فوسيني كوليبالي- معتز زدام.

خط الهجوم: صابر بوجرين- أنيس البدري- محمد علي بن حمودة.